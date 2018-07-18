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Ankara Haberleri: Kitabüs yola çıkıyor

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Kitabüs yola çıkıyor

Murat YILMAZ
18.07.2018 - 16:41Son Güncelleme :

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi öğrencileri ‘Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir’ projesi kapsamında daha önce cenaze hizmetleri için gezici gasilhane olarak kullanılan atıl durumdaki otobüsü kütüphaneye dönüştürdü.

Murat YILMAZ

Belediye tarafından geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane olarak kullanılan otobüs, örnek proje ile değerlendirilmiş oldu. ‘Kitabüs’ ismi verilen otobüs ilçede mahalle mahalle gezerek hizmet verecek. Kitabüs için bugün saat 13.00’te açılış töreni düzenlenecek. Projenin çıkış noktasını “Gençlik Meclisi üyesi öğrencilerimizden atıl durumdaki otobüsleri kütüphaneye çevirme fikri geldiğinde çok etkilendim. Hemen birlikte bir toplantı yaparak bu işi nasıl gerçekleştirebileceğimizi masaya yatırdık” sözleriyle ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk şunları söyledi:

MAHALLELERİ DOLAŞARAK HİZMET VERECEK

“Projede eskiyi değerlendirme fikriyle yola çıkıldı. Kitap okumanın eksikliğine değinen genç kardeşlerimiz, ‘eski bir aracı neden kütüphaneye çevirmeyelim’ dediler. Belediye bünyesinde geçmişte kullanılan şimdi ise atıl olan eski otobüsü proje için verdik. Eskiden bazı köylerimizde gasilhane yoktu. Belediye olarak bir otobüsü gasilhane haline getirmiştik köyleri geziyordu. Köylerimize yaptığımız yatırımlarla artık her köyümüzde gasilhanemiz bulunuyor. Otobüste atıl durumdaydı. İç mimarımızla birlikte içini tasarladılar ve teknik personelimiz de kendilerine destek verdi. Başlattığımız kampanya ile de kütüphanemize çeşitli kurum ve bağışçılardan kitap desteği geldi. Kitabüs mahallelerimizi dolaşacak, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de gidebilecek. Gençlerimize, yavrularımıza ve kitap sevdalılarına hizmet verecek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kitabüs yola çıkıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kitabüs yola çıkıyor haberi güncellenecektir.

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