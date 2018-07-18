Kitabüs yola çıkıyor

Belediye tarafından geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane olarak kullanılan otobüs, örnek proje ile değerlendirilmiş oldu. ‘Kitabüs’ ismi verilen otobüs ilçede mahalle mahalle gezerek hizmet verecek. Kitabüs için bugün saat 13.00’te açılış töreni düzenlenecek. Projenin çıkış noktasını “Gençlik Meclisi üyesi öğrencilerimizden atıl durumdaki otobüsleri kütüphaneye çevirme fikri geldiğinde çok etkilendim. Hemen birlikte bir toplantı yaparak bu işi nasıl gerçekleştirebileceğimizi masaya yatırdık” sözleriyle ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk şunları söyledi:

MAHALLELERİ DOLAŞARAK HİZMET VERECEK

“Projede eskiyi değerlendirme fikriyle yola çıkıldı. Kitap okumanın eksikliğine değinen genç kardeşlerimiz, ‘eski bir aracı neden kütüphaneye çevirmeyelim’ dediler. Belediye bünyesinde geçmişte kullanılan şimdi ise atıl olan eski otobüsü proje için verdik. Eskiden bazı köylerimizde gasilhane yoktu. Belediye olarak bir otobüsü gasilhane haline getirmiştik köyleri geziyordu. Köylerimize yaptığımız yatırımlarla artık her köyümüzde gasilhanemiz bulunuyor. Otobüste atıl durumdaydı. İç mimarımızla birlikte içini tasarladılar ve teknik personelimiz de kendilerine destek verdi. Başlattığımız kampanya ile de kütüphanemize çeşitli kurum ve bağışçılardan kitap desteği geldi. Kitabüs mahallelerimizi dolaşacak, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de gidebilecek. Gençlerimize, yavrularımıza ve kitap sevdalılarına hizmet verecek.”