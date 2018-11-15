Kişi başına yeşil alan yüzde sekiz artacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacağını söyledi. Ankara’da üzerinde Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu yaklaşık 750 bin metrekarelik alanı millet bahçesine dönüştüreceklerini belirten Kurum, bunun Ankara’ya yakışır, Ankaralının ihtiyaçlarını giderecek bir proje olacağını söyledi. Murat Kurum, Mogan ve Eymir Gölü’nü birbirini bağlayan ve İmrahor’a kadar uzanan Kanal Ankara Projesi’ne de değinerek, “Bu vadi projesi yaklaşık 9,5-10 kilometre bir güzergah ve 3 milyon metrekareyi içeriyor. Mogan ile başlayıp, Eymir ile devam eden ve İmrahor’a kadar giden süreci birleştirip, Ankaralımızın vakit geçireceği bir alan haline getirilmesi için uğraşıyoruz” dedi.

EYMİR GÖLÜ’NÜN ETRAFINA BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU

Eymir Gölü’nün etrafını millet bahçesine çevirip, bisiklet ve yürüyüş yolları içeren bir düzenlemeye gideceklerini ifade eden Kurum, bunu Gölbaşı’nda da yapacaklarını, buradaki bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarını belirtti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eymir, Mogan ve bu vadi zaten aslında birleşiyor. Eymir’de bir düzenleme yapılmış. Arkasında Mogan var. Mogan biraz atıl durumda. Mogan’ı düzenleyeceğiz, Eymir ile bağlayacağız. Oradan da Eymir’den İmrahor’a kadar giden yaklaşık 10 kilometrelik alanı da düzenleyeceğiz. O güzergah çok güzel herkesin gidip eğlenebileceği, vakit geçirebileceği güzel bir alan haline gelecek. Bu projenin içinde buradaki sosyal ihtiyaçları karşılayacak mescit, çocukların eğlenebileceği parklar, alanlar, çay bahçesi, millet kıraathanesi, dışında hiçbir yapı olmayacak.”

KESİNLİKLE İMARA AÇILMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İmara açılmayacak mı?” sorusuna, “Kesinlikle açılmayacak” yanıtını verdi. Millet bahçelerinin şehir merkezlerindeki stadyum alanlarına yapıldığını vurgulayan Kurum, “Bunlara değer olarak baktığımızda merkezde stadyum. Bu alanlara biz isteseydik, inşaat yapsaydık şehrin en önemli alanlarında çok büyük değerler elde edebilirdik. Ama ne yaptık? Cumhurbaşkanımız dedi ki, ‘Bütün şehir stadyumlarının olduğu yerleri biz millet bahçesine çeviriyoruz.’ Biz de bu talimatları aldık. Şu an stadyumlarını dönüştürdüğümüz hemen hemen her ildeki alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Biz bu projeye hiçbir şekilde rant gözüyle, imar artışı gözüyle bakmıyoruz, bakılmasına da müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.