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Ankara Haberleri: Kısa sürede 3 katı sardı

ANKARA HABERLERİ

Kısa sürede 3 katı sardı

Hürriyet Haber
16.12.2019 - 16:48 |Son Güncelleme :

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin, teknik incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Hürriyet Haber

Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında, dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ikinci ve dördüncü katlara da sıçrayınca alevler büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Sabah işe gelen personel binadan tahliye edildi. DSİ çalışanları yangının çıktığı blok çevresinden uzaklaştırıldı. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Ardından, binada soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı üçüncü katın genel müdürlük katı olarak kullanıldığı ve yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin, teknik incelemenin ardından yangının çıkış nedenini tespit edeceği belirtildi.

Kısa sürede 3 katı sardı

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmaları sırasında, ismi öğrenilemeyen itfaiye eri, merdivenden düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık görevlileri, itfaiye erini ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Kısa sürede 3 katı sardı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kısa sürede 3 katı sardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Aralık 2019 tarihinde saat 16 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kısa sürede 3 katı sardı haberi güncellenecektir.

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