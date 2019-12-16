Kısa sürede 3 katı sardı

Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında, dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ikinci ve dördüncü katlara da sıçrayınca alevler büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Sabah işe gelen personel binadan tahliye edildi. DSİ çalışanları yangının çıktığı blok çevresinden uzaklaştırıldı. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Ardından, binada soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı üçüncü katın genel müdürlük katı olarak kullanıldığı ve yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin, teknik incelemenin ardından yangının çıkış nedenini tespit edeceği belirtildi.







İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmaları sırasında, ismi öğrenilemeyen itfaiye eri, merdivenden düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık görevlileri, itfaiye erini ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne götürdü.







