Kış lastiği kontrolü

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020’de sona erecek.
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