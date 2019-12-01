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Ankara Haberleri: Kış lastiği kontrolü

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Kış lastiği kontrolü

Hasan AY/İHA
01.12.2019 - 16:56 |Son Güncelleme :

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması dün başladı.

Hasan AY/İHA

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020’de sona erecek. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kış lastiği kontrolü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Aralık 2019 tarihinde saat 16 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kış lastiği kontrolü haberi güncellenecektir.

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