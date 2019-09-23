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Ankara Haberleri: Kış gelmeden fen işleri gelsin

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Kış gelmeden fen işleri gelsin

Hürriyet Haber
23.09.2019 - 10:37Son Güncelleme :

Okurumuz Mehmet Gürer, “altyapı çalışması kurbanı” olan bu yolun fotoğrafını, Çankaya’nın Konutkent Mahallesi’nde (2639. Cadde) çekmiş.

Hürriyet Haber

ŞUNU DEMİŞ: Maalesef Ankara’da önce üstyapı, sonra altyapı yapılıyor. Bu da israfa neden oluyor.
ŞUNU SORMUŞ: Buna bir ‘dur’ demenin, kış öncesi de bozuk yolları yapmanın zamanı gelmedi mi?

Kış gelmeden Fen İşleri gelsinKış gelmeden Fen İşleri gelsin

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kış gelmeden fen işleri gelsin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Eylül 2019 tarihinde saat 10 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kış gelmeden fen işleri gelsin haberi güncellenecektir.

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