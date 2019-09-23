ŞUNU DEMİŞ: Maalesef Ankara’da önce üstyapı, sonra altyapı yapılıyor. Bu da israfa neden oluyor.
ŞUNU SORMUŞ: Buna bir ‘dur’ demenin, kış öncesi de bozuk yolları yapmanın zamanı gelmedi mi?
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kış gelmeden fen işleri gelsin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Eylül 2019 tarihinde saat 10 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kış gelmeden fen işleri gelsin haberi güncellenecektir.