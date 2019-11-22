Kirlilik her yerde

Başkent’te kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, önceki yıllarda olduğu gibi yine hava kirliliği değerleri arttı. Hava kirliliğinin sebep olabileceği tehlikelere dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu da Ankara’nın havasının, her gün biraz daha kirlenmeye devam ettiğini söyledi. Kentteki hava kirliliğinin üç temel sebebi olduğunu belirten Bozoğlu, Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulundu:

“Ankara’nın hava kirliliği, her yıl önceki yıllara göre artmaya devam ediyor. Bunun temelde üç nedeni var. Bir tanesi ısınmadan kaynaklı hava kirliliği. Yardım alan bölgelerde yaşayanlar tarafından kontrolsüzce, doğalgaz kurulumu olan evlerde de doğalgaz fiyatlarının artmasıyla birlikte hâlâ odun, kömür yakılmaya devam edildiğini görüyoruz.

SABAH VE AKŞAM TRAFİK ETKİSİ

Diğer konu ulaşım. Yolların giderek genişlemesi sebebiyle inovasyon dediğimiz ve havanın katmanları arasındaki sıcaklık farkından kaynaklı olarak kirlilik kentin üzerine çöküyor ve dağılmıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bunu yoğun şekilde yaşıyoruz. Partikül madde ve azot oksit dediğimiz zehirli gazların araçlardan kaynaklı, trafik yüzünden arttığını görüyoruz. Kirliliğe sebep oluyor.

SANAYİ BÖLGELERİ DENETLENMELİ

Başka bir konuysa sanayi yapılanması. Ankara’da Bursa, Kocaeli gibi yoğun bir sanayi tesisi olmasa da kendine göre bir sanayi yapılanması var. Bunların da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından kış ve sonbahar aylarında daha sıkı şekilde denetlenmeye ihtiyaçları var. Denetim eksiklikleri bulunuyor.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

BU konudaki çözüm önerilerini de sıralayan Bozoğlu, ısınma alışkanlığımızın değişmesi ve toplu ulaşımın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Kömür yardımı yerine doğalgaz yardımının Ankara’da da değerlendirilmesi gerekiyor. Kömür ile ısınan bölgelerde doğalgaz hattının olmadığını ve bunun sağlanmasının oldukça maliyetli olduğunu biliyoruz elbette. Ancak sağlık noktasında bunun bir ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Hızlı, konforlu, uygun fiyatlı ve raylı sistemin yaygınlaştığı bir toplu ulaşım sağlanmalı. Artık Ankara’nın her yerinde hava kirliliği var. Hava koridorlarına, yani Ankara’nın vadilerine, eskiden dere olan bölgelerine yapılaşma yapıldı. Bu da hava koridorlarını, soluk borularını kapattı. Bir kentsel dönüşüm planı yapılacaksa mutlaka soluk borularını açan bir yaklaşım sergilemek lazım.”

SİTELER TEHDİT ALTINDA TEHLİKELİ UYARISI

Öte yandan kentteki hava kirliliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine yansıdı. ‘www.havaizleme.gov.tr’ adresli internet sitesindeki verilere göre, Ankara’nın bazı semtlerinde kirlilik değerleri tehlike sınırını aştı. Son üç günkü hava indeksleri, en riskli bölgenin Siteler olduğunu gösteriyor. Hava kirliliğinin çarşamba ‘323’ olarak ölçüldüğü ve ‘tehlikeli’ durumda olan Siteler için, “Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir” uyarısı yapıldı. Sitelerin önceki gün ve dünkü hava indeksi de ‘kötü’ olarak ölçüldü ve “Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir” denildi. Diğer semtlerde ise hava kirliliğinin ‘hassas’ durumda olduğu belirtildi.