Kırık ayağın üzerinde 4 saat ameliyat

Başkent'te meydana gelen trafik kazasında sağ bacağı kırılan kadın hasta, Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaval kemiği kırılan hastanın ameliyata hazırlanması sırasında operasyonu gerçekleştirecek 3 doktordan biri olan Jihad Hajouj'un, ters bir hareket sonucu sağ ayak bileği burkuldu. Hajouj, bileği şişmesine ve acı çekmesine rağmen ameliyattan çıkmadı. Güçlükle ayakta duran Hajouj, 4 saat süren ameliyatı tamamladı. Operasyonun ardından acil servise giden Hajouj'un ayak bileğinde kırık saptandı. Ayağı alçıya alınan Hajouj, 2 hafta evinde dinlendikten sonra tekrar işine döndü. 2017’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu ve Ankara Şehir Hastanesi’nde göreve başladığını belirten Hajouj şunları söyledi.

ZORLANDIM AMA AMELİYATI TERK ETMEDİM

Hajouj, "Hazırlık sırasında bileğim burkuldu. İlk başta önemsemedim. Saatler geçince ayağım şişti ve tek ayakla durmaya başladım. Çok zorlandım ama ameliyathaneyi terk etmedim. Hastayı bırakıp çıkmak yok bizde. Hasta anestezi altında ve zor durumda. Ameliyat masasında onu öyle bırakamazdım. Orada 2 doktor arkadaşım daha vardı. Onları da yalnız bırakamazdım, yardımcı olmam gerekiyordu. 'Yumuşak doku zedelenmesidir, geçer' diye düşündüm. Operasyonun bitmesi için saniyeleri sayıyordum. İçimden dua etmeye başladım bitsin diye."

HASTA DA İYİ BEN DE İYİYİM

Ameliyat bittikten sonra hemen acil servise gittiğini anlatan Hajouj, "Ayakta duramıyordum. Doktor arkadaşlarım ayağımı kontrol etti ve kırık olduğunu söyledi. Ayağım alçıda, çok şükür şimdi daha iyiyim" diye konuştu. Hastanın durumunun da iyi olduğunu anlatan Hajouj "Hasta da ben de iyiyiz çok şükür. Mesleğimiz çok kutsal. Biz insanların canlarıyla uğraşıyoruz. Ankara Şehir Hastanesi yeni açıldı. Herkes bize geliyor. İyi hizmetler bekliyorlar. Kırık ayakla çalışıyoruz ama sıkıntı değil. Mutluyuz" dedi.

HİPOTERMİ İLE İKİNCİ HAYAT

Ankara Şehir Hastanesi’nin ameliyathanesinde çalıştığı sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 33 yaşındaki Yasin Aydın acil servise kaldırıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan ve tıkalı damarı açılan Aydın’a Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde, vücut ısısının düşürülmesi ve hastanın 24 saat uyutulması olarak bilinen ‘hipotermi’ tekniği uygulandı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Bozkurt, “Hastamızı 24 saat boyunca 33 derecede soğuttuk. En büyük şansı, kalp krizini hastanede geçirmiş olması. Dışarıda olsa ambulans gelene kadar hastada beyin hasarı oluşabiliyor. Hastamız şu anda ikinci hayatını yaşama şansını yakalamış durumda” diye konuştu. Evli ve iki çocuk babası Yasin Aydın, uygulanan tedavi konusunda hastane personeline ve hekimlere teşekkür etti. Duygu YENER/AA