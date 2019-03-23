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Ankara Haberleri: Kiralık arabayla hırsızlık yaptılar

ANKARA HABERLERİ

Kiralık arabayla hırsızlık yaptılar

Sedat CENİKLİ
23.03.2019 - 15:02Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Yenimahalle’de üç ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili inceleme başlattı.

Sedat CENİKLİ

91 bin 605 TL para, 26 bin TL değerinde mutfak kabı, 20 bin TL değerinde takım aleti, çapa, kaynak ve hızar makinası ile 3 bilgisayarın çalındığı olayların, kiralık arabayla gerçekleştiği tespit edildi. Ekipler, aracı kiralayan N.K. ve olaya karışan diğer şüpheliler O.Ç., S.C. ile çaldıkları malzemeleri sattıkları G.E. ve A.G.’yi kullandıkları araçla birlikte yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet laptop, 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve 1 kaynak makinesi ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

ÇALINTI MALLARI PİYASA SÜRMÜŞLER

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri G.E., A.G. ve yakalama çalışmaları süren L.Ş.’ye, değerini çok altında sattıkları anlaşıldı. Piyasaya sürülen çalıntı mallardan mağdurların, yaklaşık 160 bin TL zarara uğradığı anlaşıldı. Çoğu hırsızlıktan toplam 40 suç kayıtları bulunan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Arama çalışmaları devam eden L.Ş.’nin ise 14’ü hırsızlık, 5’i dolandırıcılıktan toplam 25 suç kaydının olduğu tespit edildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kiralık arabayla hırsızlık yaptılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mart 2019 tarihinde saat 15 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kiralık arabayla hırsızlık yaptılar haberi güncellenecektir.

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