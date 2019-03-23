Kiralık arabayla hırsızlık yaptılar

91 bin 605 TL para, 26 bin TL değerinde mutfak kabı, 20 bin TL değerinde takım aleti, çapa, kaynak ve hızar makinası ile 3 bilgisayarın çalındığı olayların, kiralık arabayla gerçekleştiği tespit edildi. Ekipler, aracı kiralayan N.K. ve olaya karışan diğer şüpheliler O.Ç., S.C. ile çaldıkları malzemeleri sattıkları G.E. ve A.G.’yi kullandıkları araçla birlikte yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet laptop, 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve 1 kaynak makinesi ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

ÇALINTI MALLARI PİYASA SÜRMÜŞLER



Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri G.E., A.G. ve yakalama çalışmaları süren L.Ş.’ye, değerini çok altında sattıkları anlaşıldı. Piyasaya sürülen çalıntı mallardan mağdurların, yaklaşık 160 bin TL zarara uğradığı anlaşıldı. Çoğu hırsızlıktan toplam 40 suç kayıtları bulunan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Arama çalışmaları devam eden L.Ş.’nin ise 14’ü hırsızlık, 5’i dolandırıcılıktan toplam 25 suç kaydının olduğu tespit edildi.