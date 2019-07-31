Kimyasal saldırı tatbikatı

AFAD Tatbikat Merkezi’nde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği, kimyasal saldırı gerçekleşti. AFAD ekipleri, önce kimyasalın türünü tespit etti. Daha sonra içeriye giren tam korumalı ekipler, kimyasal maddeden zehirlenen kişiyi bulunduğu yerden çıkarıp, temizleme alanına getirdi. Yaralı kişi temizlendikten sonra, üzerinde kimyasal kalıp kalmadığının kontrolü için tekrar ölçüm yapıldı. Üzerinde kimyasal kalıntı bulunmayan kişi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.



FARKLI SENARYOLARA HAZIRIZ



Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı, KBRN olaylarının son dönemlerde dünya genelinde yaygınlık gösterdiğinin altını çizerek, "Elimizde farklı farklı senaryolarımız mevcut. Bu senaryolar çerçevesinde bazen kimyasal bazen biyolojik bazen nükleer olayları burada simule ederek personelimizin her an göreve hazır vaziyette bulunması için tüm tatbikat ve eğitimleri burada yapıyoruz” dedi.