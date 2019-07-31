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Ankara Haberleri: Kimyasal saldırı tatbikatı

ANKARA HABERLERİ

Kimyasal saldırı tatbikatı

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/DHA
31.07.2019 - 15:27Son Güncelleme :

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara karşı hazırlıklı olmak için tatbikat yaptı.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/DHA

AFAD Tatbikat Merkezi’nde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği, kimyasal saldırı gerçekleşti. AFAD ekipleri, önce kimyasalın türünü tespit etti. Daha sonra içeriye giren tam korumalı ekipler, kimyasal maddeden zehirlenen kişiyi bulunduğu yerden çıkarıp, temizleme alanına getirdi. Yaralı kişi temizlendikten sonra, üzerinde kimyasal kalıp kalmadığının kontrolü için tekrar ölçüm yapıldı. Üzerinde kimyasal kalıntı bulunmayan kişi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

FARKLI SENARYOLARA HAZIRIZ

Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı, KBRN olaylarının son dönemlerde dünya genelinde yaygınlık gösterdiğinin altını çizerek, "Elimizde farklı farklı senaryolarımız mevcut. Bu senaryolar çerçevesinde bazen kimyasal bazen biyolojik bazen nükleer olayları burada simule ederek personelimizin her an göreve hazır vaziyette bulunması için tüm tatbikat ve eğitimleri burada yapıyoruz” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kimyasal saldırı tatbikatı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kimyasal saldırı tatbikatı haberi güncellenecektir.

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