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Ankara Haberleri: Kimsenin işine dokunmayacağız

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Kimsenin işine dokunmayacağız

Murat YILMAZ Fotoğraflar: Sedat CENİKLİ
03.01.2019 - 09:23Son Güncelleme :

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci, ilk seçim çalışmasında belediyenin taşeron işçileriyle buluştuğunu belirterek, “Bir tek insana iş yaratmak için kendimi ortaya koyacağım.

Murat YILMAZ Fotoğraflar: Sedat CENİKLİ

İşinde aşında olan hiçbir kardeşimizin işine dokunmayacağız” dedi. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Demirci özetle şunları söyledi:

PROJELERİMİ TEK BAŞIMA YAPAMAM

“Biz sosyal demokratız, emekten yanayız. İşinde aşında olan hiçbir kardeşimizin işine dokunmayacağız. Onların hepsine de şu sözü verdim; ‘İçinizden heyet oluşturup Çankaya’ya gideceksiniz. Çankaya Belediyesi’nde taşeron işçi en düşük ne kadar maaş alıyorsa biz de size onu vereceğiz.’ Genel başkanımızın 2 bin 200 lira sözü var, biz onun da üzerinde maaş vereceğiz. İşçiler benim mesai arkadaşım olacak, iç barışı olmayan bir yerde başarı gelmez. Mamak’ı onlarla birlikte yöneteceğiz. Projelerimi tek başıma yapamam onların da desteğine ihtiyacım var.

Kimsenin işine dokunmayacağız

HİZMETTE ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ

Mamak’ın belediye başkanı olacağım. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin başkanı değiliz. Hizmette adaleti sağlayacağız. Burada bir haksızlık olduğu düşünüyor seçmen. 42 yıldır Mamak’tayım. Mamak’ın sorunlarını hem yaşadım hem de dert edindim. Mamak’ı daha iyi bir yere getirmek için sahaya çıktık. Bugüne kadar Mamak ve ülkemiz için kim taş üstüne taş koyduysa Allah razı olsun. Bu haliyle Mamak iyi değil. Mamaklının kendi ilçesinde çalışacağı işe ve aşa ihtiyacı var. Mamaklıyı Mamak’ta tutacağız. Mamak’ın kendi ürettiği değerlerin toplamını yeniden kente ve Mamak halkına harcayacağız.”

Kimsenin işine dokunmayacağız

MAMAKLIYLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Mamak’ta organize sanayi bölgesi (OSB) yok, hatta küçük sanayi de yok. OSB 20 yıldır bekliyor ilk onu hayata geçireceğiz. Kadınlarımızın büyük kısmı ev işlerinde hizmet sektöründe çalışıyorlar. Meslek edinmelerin arkasından da ürettiklerini belediyenin organize edeceği kooperatif veya tanzim satışla satabilmeleri sağlayıp iş gücüne dahil edeceğiz. İnsanların kentte kalacağı, kentlilik kültürünü benimseyeceği her şeyiyle bir kimliği olan kent oluşturacağız. 488 milyon TL bütçemiz var, neyi nasıl yapacağımızı planlıyoruz. Her yaştan herkese hitap edecek ihtiyaçları karşılayacak yaşam alanları yapacağız. Mamak’ı Mamaklıyla birlikte yöneteceğiz. Halkla, STK’yla, muhtarıyla sorunları tespit edip çözüm yolunu ortak bulacağız. Sosyal demokrat belediyeciliğin ilk ilkesi olan katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temel ilkeleri ile hareket edeceğiz.”

Kimsenin işine dokunmayacağız

Adnan Demirci, CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Meclis Üyesi M. Emin Tırpancı ile birlikte Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’i ziyaret etti.

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