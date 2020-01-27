Kimliğine yakışır hedefler koyduk

Toplantıda; Ankara’nın kültür mirasından müzik kültürüne, şehrin fiziki şartlarının sanatsal olarak iyileştirilmesinden çocuk haklarına, eğitim kurulu kurulmasından halk danslarının tanıtılmasına pek çok konu ele alındı.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun ‘8. Olağan Toplantısı’na katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şehrin her alanda başkent kimliğine yaraşır düzeye erişmesi için hedefler koyduklarını ifade etti.

ABB Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra opera sanatçısı Burak Bilgili ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Başkan Yavaş, Ankara’yı tüm dünyada bilinir ve hak ettiği derecede saygın bir yere getirme yönündeki hedefe ulaşabilmek için el birliğiyle çaba harcayacaklarını belirterek, özetle şunları söyledi:

“Şehrin her alanda başkent kimliğine yaraşır düzeye erişmesi için ortaya hedefler koyduk. Bu amaç doğrultusunda üniversiteler ve kentteki pek çok paydaşla iş birliği içerisinde çalışmalara başladık. Bu çalışmaların temelinde ‘Kentin Başkent Kimliği’ni Ankara ile özdeşleştirecek eserler, faaliyetler ve uygulamalara yer vermeliyiz.”

AĞIRLIK VERİLMELİ

Opera sanatçısı Burak Bilgili ise kentte sanatsal çalışmalara ağırlık verilmesi konusundaki görüşlerini paylaşarak, özellikle çocuklara yönelik müzik eğitiminin yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği, çocukların müzik eğitimi konusunda dünyada uygulanmış olan bazı başarılı eğitim metotları, solo, koro ve orkestra müzik çalışmalarına katılmalarının sağlanmasının önemi gibi noktalara dikkat çekti. Bilgili, “Bu eğitimler hem çocuklara sahne tecrübesi kazandıracak hem de gelişimlerine ve öz güvenlerine olumlu etkileri olacak” diye konuştu.