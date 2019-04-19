KİM’le kimse işsiz kalmayacak

İlçedeki fabrika ve işletmelerle iş arayanlar arasında köprü kuracaklarını vurgulayan Başkan Oğuz proje ile ilgili şöyle konuştu:

“Kahramankazan’daki istihdam Kahramankazan’a yeter. Kahramankazan’da 3 bin 150 tane fabrika var. Burada 50 bin kişi istihdam ediliyor. Kahramankazan’da nereden bakarsanız bakın iş arayan kişi sayısı maksimum iki bin kişidir. Bununla ilgili bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla Kahramankazanlı iş insanları ile bir protokol imzalayacağız. İstihdam merkezimize dahil olmak isteyen fabrikalarımızı belirleyeceğiz ve bilgisayarlarına bu yazılımı kuracağız.

Personel aradıklarında o yazılıma bilgileri girecekler. Biz insanların iş başvurularını ve niteliklerini alacağız. Burada işçi arayanlarla iş arayanları eşleştireceğiz. İnsanlara iş bulma konusunda tek bir şartımız var o da Kahramankazan’da ikamet etmeleri.”