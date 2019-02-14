Keşke 3-4 aday çıksaydı

Ankara Kalesi’nde dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, Ankara’da yaptırdıkları anketlerin son durumun ne olduğunun sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Elimizdeki anketleri çıkartıp burada göstermek çok doğru olmayabilir. Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde biraz belki dağınıklık vardı, adaylar daha gözükmeden ortalarda epeyce yapılmış spekülasyonlar vardı. Biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber ittifak yaptığımız Milliyetçi Hareket Partisi var. Bizim iki partinin oyu bile yüzde 50’yi aşmamız için yetiyor. Başlı başına 11 ana başlıkta hazırladığım projelere çok emek verdim. Altına da imza attım, beş sene sonra insanların karşısına çıkıp bunun hesabını vereceğim. Ama siz ayakta gezerken bir şeyler söylüyorsanız kimse size hesap soramaz ki.

HACI BAYRAM’DAN KALEYE TELEFERİK

Defalarca söyledim; keşke 3-4 tane aday çıksaydı, 3-4 arkadaşımız Ankara için çalışsaydı, Ankara’yı nereye taşıyacağını söyleseydi, projelerini ortaya koysaydı. Her taraf da dağıtsaydı projelerini. Çıkıp biz de proje konuşsaydık. Ama böyle bir imkanımız yok ne yazık ki.” Kültür Yolu Projesi’ni de anlatan Özhaseki, “Başlı başına bir turizm atağı diye düşünüyorum. Başlangıç Ankara Kalesi, buraya otobüsle gelmesi zor olabilir, onun için Hacı Bayram’dan bir teleferik hattı yapacağız. Bunu dünyaca meşhur birkaç firmayla konuştum, ara direksiz tek hatla geçebiliyorlar” dedi. Mehmet Özhaseki, esnaflara yönelik yapacağı çalışmalarla ilgili soruya ise “Esnafa öncülük etmek belediyenin işi. Ben Kayseri’de defalarca esnafı toplayarak, yenilikleri gözden geçirip, öncülük etmeye gayret ettim. Belediyeler isterlerse ticaretin de sanayin de esnafın da önünü açacak projeler yapabilirler” yanıtını verdi.

KIZILAY’DA ANKARA DÖNERİ DAĞITTI

Öte yandan Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı 27 bin TL tazminatla dün Kızılay Güvenpark’ta 2 bin kişiye Ankara döneri dağıttı. Özhaseki burada yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi:

“Siyaset dürüst adam işidir, siyaset namuslu adamların işidir. Hizmet etmek de zaten dürüst ve namuslu insanların işidir. Cenabı Hakk’a şükürler olsun yıllardır hizmet ediyoruz, yaptıklarımız ortada. Ankaramız için de ortaya koyduğumuz projeler de ortada. Ancak biraz keyif olsun, şenlik olsun, biraz da kötüler belli olsun diye kazandığımız yeni davayla ilgili sizlere burada bir Ankara döneri ikram etmek istedim. Keşke bunlar söylenmese, keşke kamu görevi yapan insanlar da üzülmese. Keşke Kemal Bey de kendine dürüst bir yol izlese.”

Ankara Kalesi çevresinde esnaf ziyareti yapan Özhaseki, Gramofon Kafe’de çay molası verdi. Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezen Özhaseki, duvarda asılı olan ‘Haseki Caddesi’ yazılı tabela önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.