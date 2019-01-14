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Ankara Haberleri: Kesinti isyanı

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Kesinti isyanı

Sedat CENİKLİ
14.01.2019 - 14:35Son Güncelleme :

Elektrik kesintileri yüzünden yıllardır çile çektiklerini belirten Memlik Mahallesi sakinleri, çözüm için imza kampanyası başlattı. Mahalle muhtarı, “Bıktık gerçekten. Bağırsak Cumhurbaşkanımız duyar, bunlar bizi duymuyor” dedi.

Sedat CENİKLİ

Yenimahalle Memlik Mahallesi’nde, yıllardır devam eden elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. Saatlerce elektriksiz kalan mahalle sakinleri, sorunlarının çözümü için Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye verilmek üzere imza topladı. Mahalleli adına konuşan muhtar İlhan Algan, şikâyetlerini, daha önce defalarca Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’ye (Başkent EDAŞ) ilettiklerini belirterek, şunları söyledi:

NEREDEYSE HER GÜN KESİLİYOR

“Beş senelik muhtarım ve neredeyse beş senedir her gün elektrik kesiliyor. Bıktık. Vatandaş ‘Muhtar niye ilgilenmiyorsun’ diyor. Her kesintide arıyorum, şikâyetimi iletiyorum. Her defasında gerekçe olarak ‘Bakım, onarım var’ diyorlar. Ama kış ortasında da olmaz ki bu. İnsanlar evlerinde üşüyor, hastası olan zor durumda kalıyor. Akşamları karanlıkta oturuyoruz. Elektrikli aletlerimiz arızalanıyor. Şuradan bağırsak Cumhurbaşkanımız duyar ama bunlar bizi duymuyor.”

Kesinti isyanı

KESİNTİ KORKUSUNDAN JENERATÖR ALDILAR

Tuvalet ihtiyacı için elektrikli kaldıraç kullanan 84 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Hatice Ersan’ın eşi Abdullah Ersan, “Elektrik kesilmesin diye dua ediyoruz. Çünkü ilaçlar yüzünden çok sık tuvalet ihtiyacı oluyor. Kesintiler yüzünden jeneratör aldık” diye konuştu.

Kesinti isyanı

Vücudunun sağ tarafı felç olduğu için evden dışarı çıkamayan Duriye Erdem, kesinti nedeniyle kombi çalışmadığında eşi Ali Erdem’in üzerine örttüğü battaniye ve yorganlarla ısınıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kesinti isyanı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ocak 2019 tarihinde saat 14 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kesinti isyanı haberi güncellenecektir.

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