Kentteki parklar mercek altında

Belediye, parklardaki aksaklıkları fotoğraflarıyla tespit ederek rapor haline getirip ANFA’nın internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Şu ana kadar Altınpark, Göksu, Dikmen Vadisi, Esertepe Muhammed Ali Parkı, Kuzey Ankara ve Mogan Park olmak üzere altı park için hazırlanan raporlarda, “Geçmiş dönemden kalan eksiklikler ve aksaklıklar tespit edilmiş olup bunların giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar yakında kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. Diğer parkların raporlarının da önümüzdeki günlerde paylaşılacağı öğrenildi. Raporların girişinde, ilgili parkın genel yapısı rakamlarla tanıtıldı. Parklara ilişkin dikkat çeken tespitlerden bazıları şöyle:

Altınpark: “9 mart 2011 tarihinde aşırı kar yağışı nedeniyle Altınpark’ta bulunan olimpik yüzme havuzunun çatısı çökmüş. 8 kulvarı ve bin 500 kişilik tribüne sahip olan olimpik yüzme havuzu, şu an enkaz halinde kullanılamaz durumda.”

Göksu: “Kale 13 yıldır atıl durumda ve bir çok noktasında yıkıntı ve eksiği var. Eski dönemden kalan piknik alanlarındaki kamelyalar vatandaşlar tarafından hor kullanılmış ve yakılmış. 2004 yılından beri amfinin odaları kullanılamıyor.”

SU BOŞA GİDİYOR

Dikmen Vadisi: “Dikmen Vadisi’ndeki havuzlardaki sistem arızalı. Devirdaim motorları çalışmadığı için sürekli su takviyesi yapılıyor. Havuzlar yaklaşık 10 yıldır bu durumda. Havuzları aktif hale getirebilmek için binlerce metreküp su boşa gidiyor. Çevredeki tüm binaların giderleri vadiye verilmiş durumda.”

Esertepe Muhammed Ali Parkı: “Yeşil alan zeminin dolgu toprak ve kayalık olması, toprağın çimlendirmeye uygun olmaması sebebiyle çim yetişmiyor. Park yapıldığından beri 16 bin metrekare alana sahip havuz ve şelaleler basınç düşüklüğü ve kaçaklar sebebiyle tam olarak doldurulamıyor.”

Kuzey Ankara Parkı: “3’ü büyük 3’ü küçük olmak üzere 6 havuz yaklaşık 3 yıldır boş durumda. Parklarda kamera sistemi yok. 2 bin 500 kişi kapasiteli amfi gösteri alanı da atıl durumda. Burası sadece parkın açılış programı için kullanılmış.”

Mogan Park: “Parkta bulunan kondisyon aletleri yaklaşık 8-9 aydır kırık. Kuş Gözlem İskelesi yaklaşık 5 yıl önce çıkan yangının ardından hasar görmüş ve o zamandan beri kullanılamaz durumda. Piknik alanının önündeki göl kenarında koruyucu bir önlem alınmamış, çocuklar göle düşebilir. 2016 yılında Mogan Gölü’ne yapılan gösteri havuzu hiç aktif hale gelmemiş. Parkta toplam 551 aydınlatma bulunuyor ve bu aydınlatmaların 447’si çalışmıyor.”

ÇALDAĞI’NDA ATIK TEMİZLİĞİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Çankaya Çaldağı Mevkisi’nde, izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede temizlik yaptı. Ekipler, 150’ye yakın çadır ve barakayı kaldırırken, bölgeden çıkarılan yaklaşık 30 kamyon atık malzeme, geri dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Merkezi’ne taşındı.