Kentin üreten kadınları çalıştayda buluşacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent genelinde üreten tüm kadınları Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenecek çalıştaya davet etti. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Crowne Plaza’da yarın gerçekleştirilecek olan çalıştayın açılışını da yapacak olan Başkan Yavaş, önemli mesajlar verecek.



PROJELER MASAYA YATIRILACAK

Çalıştaya; UN Women başta olmak üzere, ilçe belediye başkanları, büyükelçiler, kadın kooperatifleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri katılacak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kadın kooperatiflerinin bilgi alışverişinde bulunmalarının da amaçlandığı çalıştayda, kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik projeler ve öneriler masaya yatırılacak. Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü, kadına ve kadın kooperatiflerine yönelik “Yerel Eşitlik Eylem Planı” projesinin uygulama alanı konusundaki çalışmalar da çalıştayda ele alınacak. Bugüne kadar yapılan faaliyetlerin sunumlar halinde anlatılacağı çalıştayda, kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları ve sorunları da konuşulacak.