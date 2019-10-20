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Ankara Haberleri: Kenti birlikte yönetelim

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Kenti birlikte yönetelim

Hürriyet Haber
20.10.2019 - 10:02 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi”nde gençlere seslenerek, “Sizlerden tek istediğim yönetime katılmanızdır. Gelin Ankara’yı birlikte yönetelim” dedi.

Hürriyet Haber

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV), Kent Araştırmaları Enstitüsü, TOBB ETÜ ve İdeal Kent Dergisi tarafından gerçekleştirilen kongre, Prof. Dr. Ruşen Keleş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Kentsel Kalkınmada Yerel yönetimlerin Rolü” konulu son oturumda yaptıkları konuşmayla tamamlandı. Kentin sorunlarına gençlerin ilgi göstermesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Yavaş, şunları söyledi: “İnsanların kentine sahip çıkmasını ve kentlilik bilincinin oluşmasını çok önemsiyorum. Bu kongreye gençlerin bu kadar ilgi duyması övünülecek bir şey. Hepinizi tebrik ediyorum. Elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Biz de Ankara Belediyesini yeni bir anlayışla yönetmek istiyoruz. Karar alma süreçlerine katılın istiyoruz. Hayata geçireceğimiz mobil uygulamayla bizim yanlışlarımızı düzeltin istiyoruz. Kente dair söyleyeceğiniz bir fikriniz olması çok çok önemlidir.” 3 gün süren kongrenin açılış ve kapanış konuşmalarını yapan Başkan Yavaş’a, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yavaş, gençlerin öz çekim taleplerini geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirirken, günün anısına Ruşen Keleş’e plaket takdim etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kenti birlikte yönetelim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ekim 2019 tarihinde saat 10 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kenti birlikte yönetelim haberi güncellenecektir.

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