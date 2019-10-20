Kenti birlikte yönetelim

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV), Kent Araştırmaları Enstitüsü, TOBB ETÜ ve İdeal Kent Dergisi tarafından gerçekleştirilen kongre, Prof. Dr. Ruşen Keleş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Kentsel Kalkınmada Yerel yönetimlerin Rolü” konulu son oturumda yaptıkları konuşmayla tamamlandı. Kentin sorunlarına gençlerin ilgi göstermesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Yavaş, şunları söyledi: “İnsanların kentine sahip çıkmasını ve kentlilik bilincinin oluşmasını çok önemsiyorum. Bu kongreye gençlerin bu kadar ilgi duyması övünülecek bir şey. Hepinizi tebrik ediyorum. Elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Biz de Ankara Belediyesini yeni bir anlayışla yönetmek istiyoruz. Karar alma süreçlerine katılın istiyoruz. Hayata geçireceğimiz mobil uygulamayla bizim yanlışlarımızı düzeltin istiyoruz. Kente dair söyleyeceğiniz bir fikriniz olması çok çok önemlidir.” 3 gün süren kongrenin açılış ve kapanış konuşmalarını yapan Başkan Yavaş’a, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yavaş, gençlerin öz çekim taleplerini geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirirken, günün anısına Ruşen Keleş’e plaket takdim etti.