Kenti birlikte yöneteceğiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara’yı Sen Planla’ sloganıyla dün ‘2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı’ düzenledi. Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, Kent Konseyi üyeleri gibi farklı kesimlerin katılımıyla yapılan toplantıda, Ankara’nın gelecek beş yılının stratejisi konuşuldu. Seçimden önce şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim tarzı sözü verdiğini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “100 günde yaptığımız çalışmaları, harcadığımız paraları, elde ettiğimiz gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız” dedi. İlçe belediye başkanlarına birlik ve beraberlik çağrısında da bulunan Başkan Yavaş özetle şunları söyledi:

24 SAAT YAŞAYAN KENT HEDEFİ

“Stratejik planımız önceki dönemlerden farklı olarak halkımız ile belediyemiz arasında somut ve doğrudan bir bağ kurmayı, geleceğin Ankara’sını ortak akılla inşa etmeyi, 24 saat yaşayan bir kent oluşturmayı, belediyemizi hemşehrilerimiz için ulaşılabilir ve denetlenebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Seçimden çıktık, Ankara’da 25 tane belediye var. Değişik partilerden halkımız iradesini ortaya koyarak belediye başkanlarını seçti. Bizler 31 Mart’a kadar rakiptik. 31 Mart’tan sonra refikiz.

HEP BİRLİKTE YOL ARKADAŞIYIZ

Bundan sonra hep birlikte yol arkadaşıyız. Zaten Büyükşehir Belediye Yasası bizi ilçe belediyeleriyle birlikte el ele vermeye zorlamaktadır. Kimse birbirini sevmek zorunda değil ama birlikte olma mecburiyetimizi bir an evvel hayata geçirmek zorundayız. Biliyorsunuz; ana caddeler, belli büyüklükteki parklar Büyükşehir Belediyesi’ne ait, ilçelerde de ara sokaklar ilçe belediyelerine ait. Birlikte çalışmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Samimi bir şekilde Ankara’nın, Başkent’in belediye başkanı olarak hangi partiden olursa olsun tüm ilçe belediye başkanlarımızla işbirliği yapmak için elimi uzatmaya sonuna kadar devam edeceğim. Sadece bununla kalmayacağım STK’larla, üniversitelerle, yerine göre yerel halkla da işbirliği yaparak bütün problemleri birlikte çözmeye çalışacağız. Sonuna kadar üzerimize düşeni yapacağız. Ankara’yı keyifli bir şekilde birlikte yöneteceğiz. 100 kişinin yanlışı bir kişinin doğrusundan her zaman doğrudur. Karar alma süreçlerine Ankaralının ne kadar katılımını sağlarsak o kadar başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Tek kişinin verdiği kararların sonucunu Ankara’da hep birlikte görüyoruz. Bütün maliyeti bizden çıkıyor. Sizlerden aldığımız, tahsil ettiğimiz ücretleri harcarken bunun sorumluluğunu taşıyarak, hep beraber vereceğimiz kararlarla harcamaya niyetliyim.”

AK PARTİLİ BAŞKANLAR DA KATILDI

Toplantıya, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte AK Partili Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş da katıldı.