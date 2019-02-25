Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

Ankara Haberleri: Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

ANKARA HABERLERİ

Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

Hürriyet Haber
25.02.2019 - 14:53Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

GÜNDÜZ VAKTİ KAÇAK DÖKÜM!

Başkent Ankara’nın başı, bilinçsizce dökülen moloz nedeniyle belada. Duyarsız vatandaşlar, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan inşaat atıklarını boş buldukları yere atarak kente ve doğaya hançer vuruyor.

Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

Mamak Güllüce Caddesi’nde, çuvallarca dolu molozu kamyonetin kasasından yola atan üç kişiyi fotoğraflayıp Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen okurumuz, “Bu bölgedeki doğal yeşil alanlar inşaat atıklarıyla katlediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi, kaçak moloz dökümü konusunda önlem almalı. Ceza ve denetimler artırılmalı” diyor.

Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

HATIRA ORMANI ÇÖPLÜK GİBİ

Okurumuz Mehmet Gürer, bu fotoğrafı Birleşen Kalpler Hatıra Ormanı’nda çekmiş ve şöyle demiş:

“Ankara’nın göbeğinde, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerindeki Birleşen Kalpler Hatıra Ormanı’nın girişi pislik içinde. Başkent’te bu çirkinlikleri yaratan kim? Neden müdahale edilmiyor?”

Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

YAYALAR YOLDA ARABALAR YAYA YOLUNDA

“Mamak Caddesi’nde, kaldırımları ve sarı şeritleri işgal eden araçlar engellilere zorluk yaşatıyor. Hemen her gün yaşanıyor bu durum. İki engelli vatandaş bu araçlara takılıp düşme tehlikesi atlattı.”

Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN FIRLADI

Yaşamkent 3045. Sokakta bulunan Rauf Denktaş Parkı’nın kaldırımları ve sokak tabelası parçalanmış halde.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kente ve doğaya hançer vuruyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Şubat 2019 tarihinde saat 14 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kente ve doğaya hançer vuruyorlar haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İmar ve ulaşım sorunu çözülecek

İmar ve ulaşım sorunu çözülecek

Önceliğim Yamaçevler

Önceliğim Yamaçevler

Yerel haberler

Bakliyat satışı bugün başlıyor

Rüzgarlı esnafına otopark sözü

Rüzgarlı esnafına otopark sözü

Batıkent’i otel konumundan çıkardık

Batıkent’i otel konumundan çıkardık

Altındağ’a 7 başlıkta 70 proje

Altındağ’a 7 başlıkta 70 proje

Cebeci Stadyumu yeşil alan olacak

Cebeci Stadyumu yeşil alan olacak

Yenimahalle dünden daha güzel olacak

Yenimahalle dünden daha güzel olacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.