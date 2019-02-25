Kente ve doğaya hançer vuruyorlar

GÜNDÜZ VAKTİ KAÇAK DÖKÜM!

Başkent Ankara’nın başı, bilinçsizce dökülen moloz nedeniyle belada. Duyarsız vatandaşlar, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan inşaat atıklarını boş buldukları yere atarak kente ve doğaya hançer vuruyor.

Mamak Güllüce Caddesi’nde, çuvallarca dolu molozu kamyonetin kasasından yola atan üç kişiyi fotoğraflayıp Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen okurumuz, “Bu bölgedeki doğal yeşil alanlar inşaat atıklarıyla katlediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi, kaçak moloz dökümü konusunda önlem almalı. Ceza ve denetimler artırılmalı” diyor.

HATIRA ORMANI ÇÖPLÜK GİBİ

Okurumuz Mehmet Gürer, bu fotoğrafı Birleşen Kalpler Hatıra Ormanı’nda çekmiş ve şöyle demiş:

“Ankara’nın göbeğinde, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerindeki Birleşen Kalpler Hatıra Ormanı’nın girişi pislik içinde. Başkent’te bu çirkinlikleri yaratan kim? Neden müdahale edilmiyor?”

YAYALAR YOLDA ARABALAR YAYA YOLUNDA

“Mamak Caddesi’nde, kaldırımları ve sarı şeritleri işgal eden araçlar engellilere zorluk yaşatıyor. Hemen her gün yaşanıyor bu durum. İki engelli vatandaş bu araçlara takılıp düşme tehlikesi atlattı.”

KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN FIRLADI

Yaşamkent 3045. Sokakta bulunan Rauf Denktaş Parkı’nın kaldırımları ve sokak tabelası parçalanmış halde.