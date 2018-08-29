Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kent Ormanı çöp doldu

Ankara Haberleri: Kent Ormanı çöp doldu

ANKARA HABERLERİ

Kent Ormanı çöp doldu

Simge GÜNDÜZ Fotoğraflar: Sedat CENİKLİ
29.08.2018 - 13:55Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi Üreğil Kent Ormanı’nın yüksek kesimleri, bilinçsiz piknikçiler ve gece alem yapanların bıraktığı çöpler ile kaçak moloz dökümleri nedeniyle atıkla doldu. Semt sakinleri, ormanı kirletenlere duyarlılık çağrısında bulundu.

Simge GÜNDÜZ Fotoğraflar: Sedat CENİKLİ

Mamak’ta Samsun Yolu’ndan Natoyolu Caddesi’ne kadar uzanan 2 buçuk milyon metrekarelik Mamak Belediyesi Üreğil Kent Ormanı’nın bir kısmı, kaçak moloz dökümü ve piknikçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün ‘mega proje’ diye adlandırdığı dev vadinin Doğukent Caddesi tarafındaki yüksek noktaları, vatandaşlar tarafından mesire alanı olarak kullanılıyor. Piknikçilerin yanı sıra gece alemi yapanların da mekânı haline gelen ormanlık arazi, bilinçsiz kişilerce bırakılan atıklar yüzünden çöple doldu. Arazinin farklı noktalarında mangal yapmak amacıyla ateş yakılan yerlerde kül kalıntıları görülürken ağaç dipleri ise alkol şişeleri, plastik torbalar, ambalajlar ve mangal atıklarıyla kaplandı.

MOLOZ TEPELERİ YÜKSELİYOR

Ormanlık alan olduğu için bazı semt sakinlerinin koşu ve yürüyüş yaptığı bölgeye kaçak moloz dökümü de yapılıyor. Kimliği belirsiz kişiler, kamyonetlerle ya da araçlarının bagajında getirdikleri inşaat atıklarını, ormanlık alana döküyor. Üst üste bırakılan atıklar yüzünden ormanın üst kısmında moloz tepeleri yükseliyor.

ORMAN ÇÖPTEN GÖRÜNMÜYOR

Yurt dışından Ankara’ya gelen ve bir arkadaşıyla piknik yapmak için gittiği ormanda karşılaştığı manzaradan utandığını belirten Alper Çiğdem, şunları söyledi: “Buraya insanlar arabalarıyla piknik yapmaya ya da alkol tüketmeye geliyor ancak çevreyi bu şekilde kirletmeye hakları yok. Orman çöpten görünmüyor. Her gelen kendi çöpünü alıp gitse böyle olmazdı. Yetkililere düşen görev ağaçların ve çevrenin bakımı. Burayı temiz tutmak sadece yetkililerin değil, hepimizin görevi. Daha sorumlu davranmalıyız.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kent Ormanı çöp doldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 13 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kent Ormanı çöp doldu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyenin alternatifsiz olmadığını herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes ...

Yerel haberler

Saldırı hazırlığındaki teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale g...

Yerel haberler

Kılıçdaroğlu: Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesi olarak' nitelendird...

Yerel haberler

Bahçeli: 30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır 

Yerel haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten af açıklaması: Bizim gündemimizde y...

Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı

Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarifi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti 

4 bakandan reform açıklaması

4 bakandan reform açıklaması

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

30 Ağustos 2018, Perşembe
  • İmsak
    04:38
  • Guneş
    06:07
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:35
  • Akşam
    19:32
  • Yatsı
    20:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri