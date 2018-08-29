Kent Ormanı çöp doldu

Mamak’ta Samsun Yolu’ndan Natoyolu Caddesi’ne kadar uzanan 2 buçuk milyon metrekarelik Mamak Belediyesi Üreğil Kent Ormanı’nın bir kısmı, kaçak moloz dökümü ve piknikçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün ‘mega proje’ diye adlandırdığı dev vadinin Doğukent Caddesi tarafındaki yüksek noktaları, vatandaşlar tarafından mesire alanı olarak kullanılıyor. Piknikçilerin yanı sıra gece alemi yapanların da mekânı haline gelen ormanlık arazi, bilinçsiz kişilerce bırakılan atıklar yüzünden çöple doldu. Arazinin farklı noktalarında mangal yapmak amacıyla ateş yakılan yerlerde kül kalıntıları görülürken ağaç dipleri ise alkol şişeleri, plastik torbalar, ambalajlar ve mangal atıklarıyla kaplandı.

MOLOZ TEPELERİ YÜKSELİYOR

Ormanlık alan olduğu için bazı semt sakinlerinin koşu ve yürüyüş yaptığı bölgeye kaçak moloz dökümü de yapılıyor. Kimliği belirsiz kişiler, kamyonetlerle ya da araçlarının bagajında getirdikleri inşaat atıklarını, ormanlık alana döküyor. Üst üste bırakılan atıklar yüzünden ormanın üst kısmında moloz tepeleri yükseliyor.

ORMAN ÇÖPTEN GÖRÜNMÜYOR

Yurt dışından Ankara’ya gelen ve bir arkadaşıyla piknik yapmak için gittiği ormanda karşılaştığı manzaradan utandığını belirten Alper Çiğdem, şunları söyledi: “Buraya insanlar arabalarıyla piknik yapmaya ya da alkol tüketmeye geliyor ancak çevreyi bu şekilde kirletmeye hakları yok. Orman çöpten görünmüyor. Her gelen kendi çöpünü alıp gitse böyle olmazdı. Yetkililere düşen görev ağaçların ve çevrenin bakımı. Burayı temiz tutmak sadece yetkililerin değil, hepimizin görevi. Daha sorumlu davranmalıyız.”