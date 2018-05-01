Kent merkezinde piknik ve gezinin adresleri

Ankara’da özellikle hafta sonu günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak ve ailece piknik yapmak isteyen Başkentliler için çok sayıda alternatif bulunuyor. Çevresinde birçok doğal güzelliği barındıran Ankara’da taşra ilçelerinin yanı sıra kent merkezinde de bir çok rekreasyon alanı ile mesire alanı mevcut. Başkentliler, kent merkezine yakın yerlerde bulunan rekreasyon alanlarının tümüne toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabilir. Üstelik buralara girişler de ücretsiz veya çok cüzi ücretli. Araçlar için otoparkların da bulunduğu mesire alanları ayrıca çocuk oyun alanları, spor sahaları ve birçok farklı donatıya sahip. Hürriyet Ankara, ‘Bu hafta sonu pikniğe nereye gitsek? sorusunun cevabını bulmak isteyen Ankaralılar için kent merkezinde belediyelere ait mesire alanlarının rehberini hazırladı. İşte ilçe ilçe alternatif piknik ve gezi alanları:

Altınpark

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda bulunuyor.

750 araçlık ücretli otoparkı mevcut.

50 adet kamelya var.

Mangal yakmak yasak.

İçerisinde tuvalet, çeşme, mescit var.

Büfe ve restoran gibi işletmeler de mevcut.

Kuzey Yıldızı Parkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Protokol yolu üzerinde bulunuyor.

750 araçlık ücretsiz otopark mevcut.

91 adet kamelya var.

Mangal yakmak yasak.

Tuvalet, çeşme, çocuk oyun alanı gibi yerler var.

Büfe ve işletme yok.

Altındağ Belediyesi Mesire Alanı

Altındağ Belediyesi’ne ait.

Peçenek Mahallesi’nde bulunuyor.

300 kamelya ve barbekü var.

Alanda 4 tuvalet ve bir mescit bulunuyor.

300 araç kapasiteli otoparka sahip.

Araç girişi 10 TL.

Çocuk oyun parkı, basketbol, voleybol ve futbol sahaları da var.

Mavi Göl Rekreasyon Alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Samsun Yolu ve Ankara Çevre Yolu’nun yanında.

1 milyon 254 bin metrekare piknik alanı mevcut.

Bin 500 araçlık ücretli otoparka sahip.

2 bin 521 tane kamelya var.

Mangal serbest.

Barbeküler mevcut.

Tuvalet, büfe, mescit gibi donatılar bulunuyor.

Çocuk oyun grupları, basketbol, futbol sahaları var.

Kıbrıs Köyü Çamlık Alanı

Mamak Belediyesi’ne ait.

Kıbrıs Mahallesi’nde.

Girişler ücretsiz.

Otoparkı var.

60 tane kamelya var.

Mangal yakılabilir.

Tuvalet, çeşme, çocuk oyun alanı gibi donatılar mevcut.

Büfe veya restaurant yok.

Lalahan Piknik Alanı

Mamak Belediyesi’ne ait.

Lalahan Mahallesi’nde.

Ücretsiz giriş.

Otopark var.

40 tane kamelya mevcut.

Mangal yakmak serbest.

Tuvalet, çeşme, çocuk oyun alanı gibi donatılar var.

Hizmet veren büfe veya işletme bulunmuyor.

Esertepe Muhammed Ali Parkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Keçiören Yayla Mahallesi’nde yer alıyor.

Otoparkı bulunmuyor

Giriş ücretsiz.

135 adet kamelya var.

Mangal yakmak yasak.

Çocuk oyun alanı, büfe, işletme, tuvalet gibi donatıların hepsi mevcut.

Kartaltepe Kent Ormanı

Keçiören Belediyesi’ne ait.

Ovacık Mahallesi’nde yer alıyor.

1 milyon 126 bin metrekare alana kurulu.

2 bin 222 kişinin aynı anda piknik yapabiliyor.

225 kamelya, 253 piknik masası ve 225 barbekü bulunuyor.

İçilebilir yer altı suyu var.

Giriş ücreti yayalar için 1 TL, araç başı 5 TL.

Toplam 500 araçlık iki açık otopark var.

Mangal yakmak serbest.

Tuvalet, çeşme, iki ahşap çocuk oyun alanı mevcut.

Üç tane cafe-restoran tarzı işletme var.

Futbol ve plaj voleybol sahasına sahip.

2 bin 230 metre uzunluğunda bisiklet parkuru var.

50 bin metrekarelik paintball parkuru mevcut.

Bağlum Mesire Alanı

Keçiören Belediyesi’ne ait.

Bağlum Mahallesi’nde 65 bin metrekarelik alana sahip.

56 kamelya, piknik masası ve barbekü mevcut.

60 araçlık otopark var.

Yaya girişi 1 TL, araç girişi 5 TL.

Mangal serbest.

İki tuvalet, iki mescit, iki çeşme yer alıyor.

Vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik bir işletme açılacak.

İki futbol sahası ile plaj voleybol sahası var.

Üç takım çocuk oyun setine sahip.

Şehit Polis Yakup Çapat Mesire Alanı

Keçiören Belediyesi’ne ait.

Bağlum’da 50 bin metrekarelik alana sahip.

30 kamelya, piknik masası ve barbekü bulunuyor.

Tuvalet ve mescit var.

Mangal serbest.

Girişler ücretsiz.

420 metre koşu yolu, fitness alanı ve iki çocuk oyun seti var.

Mogan Parkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

785 araç kapasiteli ücretli otoparkı var.

200 adet kamelya bulunuyor.

Mangal yakmak serbest.

Çocuk oyun alanı, tuvalet, çeşme, büfe ve işletmeler mevcut.

Atatürk Sahil Parkı

Gölbaşı Belediyesi’ne ait.

Belediyenin önünde Sahil Caddesi’nde yer alıyor.

400 araçlık ücretsiz otopark var.

70’i kamelya olmak üzere 200’e yakın oturma birimi bulunmakta.

Mangal serbest.

50 adet barbekü ve piknik bölümü var.

Alanda ihtiyaç duyulan tüm donatılar ve işletmeler var.

Şehir Parkı

Gölbaşı Belediyesi’ne ait.

Eymir Mahallesi’nde bulunuyor.

500 araçlık ücretsiz otopark var.

50 adet kamelya bulunuyor.

Mangal yakmak yasak, dumansız piknik serbest.

Tuvalet, çeşme, çocuk oyun alanı gibi donatılar mevcut.

İçerisinde işletmeler de bulunuyor.

Yakacık Mesire Alanı

Yenimahalle’de Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı Yakacık Mesire Alanı bulunuyor.

3 etap halinde 176 bin metrekarelik alana sahip.

400 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı var.

15 bin kişi kapasitesine sahip.

Araç giriş ücreti 10 TL, kişi giriş ücreti ise 2 TL.

600 araçlık ücretsiz otopark var.

Alanda 5 adet ihtiyaçların karşılanabileceği büfe bulunuyor.

ÇANKAYA

50.Yıl Parkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

50. Yıl Parkı Çankaya’da bulunuyor.

593 araçlık ücretli otoparka sahip.

187 adet kamelya bulunuyor.

Mangal yakmak yasak.

Tuvalet ve diğer donatılarla birlikte büfe ve işletmeler de mevcut.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Çankaya Belediyesi’ne ait.

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde.

Bin 500 araçlık ücretli otoparkı var.

Tuvalet ve çocuklar için oyun alanları mevcut.

Üç tenis kortu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları var.

Büfe ve diğer işletmeler hizmet veriyor.

Mangal yakmak yasak.

Piknik alanı var.

Harikalar Diyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Fatih Mahallesi’nde bulunuyor.

Bin 59 araçlık ücretli otoparkı bulunuyor.

153 tane kamelya var.

Mnagal serbest.

İçerisinde ihtiyaç duyulan tüm donatılar var.

Göksu Parkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Eryaman’da bulunuyor.

Bin 546 araç kapasiteli ücretli otopark mevcut.

Mangal yakılabiliyor.

450 adet kamelya var.

İhtiyaç duyulan tüm donatılara sahip.