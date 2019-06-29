Kent Konseyi’nde siyaset üstü mesajlar

Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda ilk olarak Ömer Lütfü Avşar başkanlığında bir divan oluşturularak gündem maddeleri görüşüldü, başkan ve yürütme kurulu seçimi yapıldı.

Belediye olarak Kent Konseyi’nin görüş ve değerlendirmelerine kulak vererek dikkate alacaklarını kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş özetle şunları söyledi: “Kent Konseyi Başkent’in vicdanını, ferasetini ve ortak aklını temsil edecek bir yapı olarak yeni döneminde Ankara’nın en önemli sivil dayanışma kurulu olacaktır. Yerel demokrasinin güçlü bir enstrümanı olarak Kent Konseyi’nin, istişareyi merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum. Şehrimizdeki önemli sivil toplum örgütlerini, odaları, borsaları, organize sanayi bölgelerini, teknokentlerimizi, kısacası hayatın her alanına dokunan STK’ları harekete geçirdik. Üst düzey bir katılımla Ankara’nın vicdanı olacak birlikteliğin tesis edildiğini düşünüyorum. Özellikle altını çiziyorum, burası politik bir topluluk değildir. Ankara Kent Konseyi, Başkent Konseyi’dir. Başkent Konseyi’nin partisi ise Ankara’dır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şahsım adına şunu açıklıkla ifade etmeliyim, ben çoğulcu demokrasi pratiklerinin bu kentin yönetiminde etkin olmasını diliyorum.

Mansur Yavaş

GÖREMEDİĞİMİZDE GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ OLACAK

Konsey ve konseyin altında oluşturulacak meclislerle, çalışma kozaları, parti grubu gibi davranmayacaktır. Politik taassupların bu kapıdan içeri girmeyeceğine inancım tam. Yerel demokrasinin temel dinamiklerini, doyduğumuz şehrin hikâyesi için işler hale getirmeliyiz. Başkent Konseyi’nin, Ankara’nın ertelenmiş ihtiyaçlarını ve bizim eksikliklerimizi tespit edeceği ve konunun çözümünde aktif oyuncu olacağı inancındayım. Başkent Konseyi, rekabete dayalı, husumete kapalıdır. Dengeyi sağlayacak, denetlemede erken uyarı sistemini geliştirecektir. Tarım, ticaret, sanayi ve turizm faaliyetleriyle birlikte istihdam alanlarının çeşitlenmesi için de benim açımdan bir nevi danışma kurulu işlevini icra edecektir. Kentin sinir uçlarını temsil edecek bu yapı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işini kolaylaştıracak. Kent yönetiminde etkin bir oyuncu olarak bu şehre hizmet edecek. Göremediğimiz yerlere göz, duymadığımız seslere kulak olacak. İcra edilen hizmet alanlarında oluşması muhtemel aksaklıkları tespit ve tayin edecektir. Şunu bilmenizi isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi, her zaman için sizlerin görüş ve değerlendirmelerinize kulak verecek.”

Halil İbrahim Yılmaz

BU ŞEHİR 24 SAAT YAŞAYACAK AİDİYET ARTACAK

Ankara Kent Konseyi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir meclis olduğuna dikkat çeken Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da “‘Ben de burada olmalıyım, yarın da burada olacağım’ diyen herkesin başımızın üstünde yeri var. Belediyeye başvuran herkes kabul edilmiştir. Meşrebine, mezhebine, siyasetine, partisine hiçbir şeyine bakılmadan, Ankara diyen herkesin burada yeri olduğunu gösterdiniz. Bu şeffaflıktan dolayı sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu. Ankara’yı 24 saat yaşayan, öğrencilerin kendilerine ait hissedecekleri bir kent haline getirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, “Tüm paydaşlarla Ankara’nın bütün sorunlarını masaya yatıracak bir iradeyi organize etmeye çalışacağız. Şehre aidiyeti artıracağız. Saat 21.00’den sonra yaşam olmayan bir başkent dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu şehir 24 saat yaşayacak. Bununla ilgili bütün projeleri ilgili kurumların huzuruna getireceğiz. Kent Konseyi, trafik lambalarında mendil satan çocukları da AŞTİ’de sabahlayan evsizleri de dert edecek. Yaşlılarımız da, gençlerimiz de, kimsesizler de, şiddet gören kadınlar da bizim sorunumuz olacak. Bir ağacın dalları gibi tek bir gövdede buluşmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

KONSEY TÜM KENTE YAYILACAK

Savaş Zafer Şahin

Toplantıda katılımcılara kent konseyleriyle ilgili bir sunum yapan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin “Kentin katılımcılığı açısından bu salondaki halkanın daha da genişleyerek Ankara’nın bütün ilçelerine, mahallelerine ve sokaklarına erişmesi, Ankara Kent Konseyi’ni tüm Türkiye ve dünya açısından benzersiz bir deneyim haline getirecektir” dedi.

ANKARA’NIN EN BÜYÜK SORUNU SAHİPSİZLİK

Nevzat Ceylan

Ankara’daki hemşehri derneklerinin kendi memleketleri için, meslek kuruluşlarının da kendi alanları için faaliyet gösterdiğine dikkat çeken AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, “Ankara’nın en büyük sorunu sahipsizlik. Ankara ile ilgili sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf son derece azdır” tespitinde bulundu. Ceylan bu nedenle Ankara Kent Konseyi’nin çalışmalarını önemsediğini söyledi.

4 PARTİNİN GRUP BAŞKANLARI DA KATILDI

Başkent’te bulunan 300 farklı kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve meslek odası, belediye temsilcileri, üniversiteler ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen Kent Konseyi’nin Genel Kurulu’nda; Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de yer aldı.

21 KİŞİLİK YÜRÜTME KURULU

Oy çokluğuyla Halil İbrahim Yılmaz’ın başkan seçildiği Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Cemalettin Kömürcü, Ceren Anadol, Cevriye Kaya, Deniz Gürel, Eda Ersoy Tombakoğlu, Erhan Aras, Faruk Çınkı, Gökhan Ertek, Hakan Tarhan, Haluk Teber, Hayret Sümer, Prof. Dr. Lale Özgenel, Nazmi Şahin, Ömer Faruk Kayaaslan, Ömer Sarıoğlu, Rüştü Biçer, Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Servet Avcı, Dr. Süleyman Basa, Süleyman Ekinci, Ulvi Sakarya.