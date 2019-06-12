Kent genelinde sağanak temizliği

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendirilerek, ekipler konut ve iş yerlerine yönlendiriliyor.



271 ADRESTE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI



AKOM’un çalışmaları hakkında bilgi veren İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, şöyle konuştu: “Büyükşehir ekipleri son 3 günde 310 su baskınına müdahale ederken, 271 adreste de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. ASKİ, EGO, Fen İşleri ve İtfaiye birimleri AKOM’da 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Büyükşehir sınırları içerisinde, merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek su taşkınlarına anında müdahale edilmesi başta olmak üzere afet sonrasında da ilgili birimlerle kurtarma ve temizlik çalışmalarını koordine ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile her 30 dakikada bir iletişime geçerek, gelen güncel bilgiler doğrultusunda araç ve personeli anlık olarak yönlendiriyoruz.”