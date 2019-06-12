Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendirilerek, ekipler konut ve iş yerlerine yönlendiriliyor.
271 ADRESTE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI
AKOM’un çalışmaları hakkında bilgi veren İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, şöyle konuştu: “Büyükşehir ekipleri son 3 günde 310 su baskınına müdahale ederken, 271 adreste de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. ASKİ, EGO, Fen İşleri ve İtfaiye birimleri AKOM’da 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Büyükşehir sınırları içerisinde, merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek su taşkınlarına anında müdahale edilmesi başta olmak üzere afet sonrasında da ilgili birimlerle kurtarma ve temizlik çalışmalarını koordine ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile her 30 dakikada bir iletişime geçerek, gelen güncel bilgiler doğrultusunda araç ve personeli anlık olarak yönlendiriyoruz.”
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kent genelinde sağanak temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Haziran 2019 tarihinde saat 14 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kent genelinde sağanak temizliği haberi güncellenecektir.