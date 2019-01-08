Ankara Anahtarcılar, Kilitçiler ve Çilingirler Esnaf Odası, vatandaşları korsan, kaçak anahtarcılara iş yaptırmamaları konusunda uyarmak amacıyla, “Kayıtsız, korsan, kaçak anahtarcı ve çilingirlere dikkat edin, evinize, işyerinize, otomobilinize kendi elinizle hırsız çağırmayın” yazılı afişler hazırlattı. Afişler billboard, otobüs durakları, EGO otobüsleri gibi farklı yerlere asıldı.

Oda Başkanı Hasan Polat, el ilanı ve sticker olarak da hazırlattıkları afişlerle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Meslekle alakası olmayan insanların bu işi yapmaya başladığına dikkat çeken Polat şöyle konuştu:

‘ÇİLİNGİRİM’ DİYEREK KAPI AÇIYOR

“İnternet sitesine koydukları ilanlarla ve el ilanları ile kaçak çalışanlar, hatta seyyar olarak gezen birçok kişi var. Bunlar ‘çilingirim’ diyerek kapı açıyor. Biz bunlara tepki amaçlı işyerimizin camına asmak ve vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde ilan etmek için bu afiş ve el ilanlarını hazırlattık. Bunun için hep dikkat edin diyoruz. Mesleğimizin itibarını korumak ve daha iyi bir yere gelmesi noktasında, meslek ilkelerine bağlı kalan esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. En büyük sıkıntımız kaçak ve korsanlar. Bu meslekle alakası olmayan insanlar bu işi yapmaya başladı. Bunlar kapı açmaya gidiyor, bizim esnafımız 75 TL istiyorsa, bunlar 150-250 TL istiyor. Kaçak çalışan bu gibi insanlar maymuncukla açılması gereken kilidi kırıyor ve yeni bir kilit takarak, üstelik de 250 TL de tahsilat yaparak gidiyor.

‘ANAHTARCI TANITIM KARTI’NI SORUN

Bu kişinin iyi niyetli olmadığını varsayarsak eğer cebinde yedek anahtarla ayrılmadığını nereden bilebiliriz. Bu korsan çalışan insan bugün vatandaşın evinin kapısını açmaya geldi ama ertesi gün evi soymaya gelmeyeceği ne malum. Bunu yapan insanlar mesleği kötüye kullanıyor. İyi niyeti suistimal ediyor. Bunlar aynı zamanda işini layıkıyla yapan meslektaşlarımıza zarar veriyor, esnafımızı mağdur ediyor. Önüne gelen bu mesleği yapamamalı. Vatandaşımız yetkili olmayana kapı kilidini emanet etmesin. ‘Anahtarcıyım’ diye gelene odamız tarafından verilen ‘Anahtarcı Tanıtım Kartı’nı sorsun. Bir taraftan korsan anahtarcılarla mücadele ederken diğer taraftan bir de tesisatçı, hırdavatçı, emlakçı anahtarcılık yapıyor. Bunlardan dolayı mağdur oluyoruz. Büfede ‘Anahtar yapılır’ diye yazmışlar. Herkes kendi işini, uzmanı ve mesleği olduğu işi yapmalı.”