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Ankara Haberleri: Kendi doğum gününde hayat arkadaşına böbreğini bağışladı

ANKARA HABERLERİ

Kendi doğum gününde hayat arkadaşına böbreğini bağışladı

KAAN ULU/DHA
31.07.2019 - 14:57Son Güncelleme :

Bir inşaat firmasında personel şefi olarak çalışan Ferhat Erzar, (30) evlendikten hemen sonra böbrek yetmezliği teşhisi konulan eşi Gamze Ürger Erzar'a, (28) kendi doğum gününde böbreğini bağışladı.

KAAN ULU/DHA

Erzar çifti 17 Temmuz’da ele ele girdikleri ameliyatın ardından yeniden hayata tutundu. Hastanede tedavisi süren Gamze Ürger Erzar eşinin teklifine önce olumsuz baktığını anlatarak, "Eşim beni ikna edene kadar çok çaba harcadı. Bunu aslında ilk önce büyük bir vebal ve sorumluluk olarak gördüm kendimde. Etraftan böbreğin atma riski yüksek laflarını da duyunca acaba vicdan azabı çeker miyim soruları da oluştu zihnimde. Allah herkese böyle bir mutluluğu nasip etsin” diye konuştu. Ferhat Erzar ameliyat nedeniyle 1 ay önce çalıştığı inşaat firmasından ayrıldığını belirterek, “Ben ona her zaman ‘cennet kapımın anahtarı’ diyorum. 17 Temmuz sadece benim değil ikimizin doğum günü artık. Yeni bir hayata başlıyoruz” dedi.

TIBBEN ENGEL YOK

Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzman Erkan Ölçücüoğlu ise, "Eşi kendisini çok sevdiği için böbreğini vermek istediğini söyledi. Sonuç olarak bize hastayı hazırlamak düştü. Tıbben de bir engel yoktu. Ferhat Bey eşine doğum günü olan 17 Temmuz´da da böbreğini vermek istediğini söyledi ve biz de onun bu ricasını kırmadık" bilgisini paylaştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kendi doğum gününde hayat arkadaşına böbreğini bağışladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kendi doğum gününde hayat arkadaşına böbreğini bağışladı haberi güncellenecektir.

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