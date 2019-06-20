Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

Şentepe’de ikamet eden minik Kemal, Yeni Salon’da belediyenin kendisi için düzenlediği sünnet düğününde ailesi, akrabaları ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Her çocuk gibi sünnet olacağı için biraz korktuğunu ancak sünnet düğünü hayalinin gerçekleştiği için mutluluktan havalara uçtuğunu söyleyen Kemal, “Fethi dedemi çok seviyorum ve beni düşündüğü için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çocuğunun hayali gerçekleştiği için duygusal anlar yaşayan Anne Sıdıka Canbaz ise Kemal’in kendilerine sürekli ‘Ne zaman sünnet olacağım’ diye sorduğunu dile getirdi ve “Yavrumun hayaliydi bu düğün. Duygu ve düşüncelerimi anlatamıyorum. Çok güzel bir an yaşıyorum. Bugün burada çocuğumun yüzünü güldüren başta Başkanımız Fethi Yaşar olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.







