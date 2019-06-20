Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

Ankara Haberleri: Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

ANKARA HABERLERİ

Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

Hürriyet Haber
20.06.2019 - 14:30Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, İsmail-Sıdıka Canbaz çiftinin 8 yaşındaki otizm hastası oğlu Kemal’in sünnet düğünü hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Hürriyet Haber

Şentepe’de ikamet eden minik Kemal, Yeni Salon’da belediyenin kendisi için düzenlediği sünnet düğününde ailesi, akrabaları ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Her çocuk gibi sünnet olacağı için biraz korktuğunu ancak sünnet düğünü hayalinin gerçekleştiği için mutluluktan havalara uçtuğunu söyleyen Kemal, “Fethi dedemi çok seviyorum ve beni düşündüğü için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Çocuğunun hayali gerçekleştiği için duygusal anlar yaşayan Anne Sıdıka Canbaz ise Kemal’in kendilerine sürekli ‘Ne zaman sünnet olacağım’ diye sorduğunu dile getirdi ve “Yavrumun hayaliydi bu düğün. Duygu ve düşüncelerimi anlatamıyorum. Çok güzel bir an yaşıyorum. Bugün burada çocuğumun yüzünü güldüren başta Başkanımız Fethi Yaşar olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 14 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Geri dönüşümle çevre dostu proje

Geri dönüşümle çevre dostu proje

Ankaragücü’nde çalışmalar başladı

Ankaragücü’nde çalışmalar başladı

Eğlenceli Bilim ve Matematik

Eğlenceli Bilim ve Matematik

Saldalyesine kavuştu

Saldalyesine kavuştu

Heykeller emanette

Heykeller emanette

Çaldılar büfede sattılar

Çaldılar büfede sattılar

Kan vermek güzelleştirecek

Kan vermek güzelleştirecek

Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak

Ayaşlı kadınlar üretecek Büyükşehir alacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Haziran 2019, Perşembe
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.