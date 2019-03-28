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Ankara Haberleri: Keçiören’in yüzde 60’ını yenilemeye alacağız

ANKARA HABERLERİ

Keçiören’in yüzde 60’ını yenilemeye alacağız

Murat YILMAZ-Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ
28.03.2019 - 09:27Son Güncelleme :

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, “Keçiören’i fotoğrafını, MR’ını çektik, problemleri dinledik. En az yüzde 60’ını kentsel yenilemeye alacağız. Vatandaşımız kat karşılığı verdiği zaman hiç bir para ödemeden daire sahibi olacak” dedi. Altınok özetle şunları söyledi:

Murat YILMAZ-Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

SADECE YAPACAKLARIMIZI ANLATTIK

“Biz hep halktan, halkın arasında bir kişi olduk. Dertlerine, neşelerine ortak olduk. Vatandaş bizi ve belediyeyi her yerde gördü hissetti. Öyle olduğu için çok rahat bir seçim dönemi yaşadık. Karşıdaki rakiplerle ilgili bir kötü kelime bile ağzıma almadım, ‘ben iyiyim o kötüdür’ demedim. Sadece yapacaklarımızı anlattık. Vatandaş da şunu söylüyor; biz seni biliyoruz bize anlatmana gerek yok. Keçiören’i Keçiören yaptın. İnanıyoruz ki çok daha büyük hizmetleri yapacaksın.

MR’INI ÇEKTİK, PROBLEMLERİ DİNLEDİK

Keçiören’in fotoğrafını, MR’ını çektik, problemleri dinledik. Keçiören’i yeniden ele alacağız. En az yüzde 60’ını kentsel yenilemeye alacağız. Şehrin bir bölümü eskidi. Şehir de, insanlar gibi yaşlanıyor, o hücreleri yenileyeceğiz. İyi bir planlama yapacağız. Kapalı otopark zorunluluğu olacak. Caddeler genişleyecek, rekreasyon alanları, spor tesisleri, kültürel alanlar, eğitim alanları olacak. Katlar yükselecek, vatandaşımız metrekaresinden az olmamak üzere kat karşılığı verdiği zaman hiç bir para ödemeden daire sahibi olacak. Biraz zaman alacak ama ciddi bir planlama yapacağız. Bunda tecrübemizin de katkısı var. Biraz dışarı çıkıp, dışarıda durmanın faydasını gördük.

KULE 46 METRE DAHA YÜKSELECEK

Ovacık, Bağlum yeni gelişim aksımız. Burayı cazibe merkezi haline getireceğiz, çok sayıda rekreasyon projelerimiz, yeşil alanlarımız var. Ankara’ya yeni akciğerler kazandıracağız. Şehrimizin bütün cadde ve sokaklarını ağaçlandıracağız. Bu yıl başlayacağız, 2 yıl içerisinde Keçiören’deki 2 bin 600 cadde ve sokağımızın tamamını yeşillendireceğiz. Cumhuriyet Kulesi’ni bitireceğiz. Halk kulesine sahip çıktı. Vatandaşımız vekaleti 31 Mart’ta bize verirse ihalesini yapacağız 1.5 yıl içerisinde açılışını yapacağız. Atakule’den 71 metre daha yüksek olacak. 140 metre şu anda 46 metre daha gelecek 186 metre olacak. Belediyemize 1 milyon TL’nin üstünde getirisi olacak. Hafta içi en az 25 bin, hafta sonu 50 binin üzerinde yerli-yabancı turist akınına uğrar.”

ÖZHASEKİ HİKÂYESİ OLAN BİR İSİM

Altınok Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki için de “Büyükşehir’de Mehmet Özhaseki’ye Keçiören’den ciddi bir destek gidecek. Ankara’da Mehmet Özhaseki’nin oyu artıyor, karşı tarafın oyları düşüyor. Özhaseki’nin ipi göğüsleyeceğini görüyorum. Özhaseki tecrübeli, birikimli hikâyesi olan bir isim. İşi biliyor, Özhaseki ile Ankara çok hizmet alır. Dünya başkentleri arasında hak ettiği yere Özhaseki ile gelir” dedi.

Keçiören’in yüzde 60’ını yenilemeye alacağız

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Keçiören’in yüzde 60’ını yenilemeye alacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mart 2019 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Keçiören’in yüzde 60’ını yenilemeye alacağız haberi güncellenecektir.

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