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Ankara Haberleri: Keçiören’de ‘çöp taksi’

ANKARA HABERLERİ

Keçiören’de ‘çöp taksi’

Hürriyet Haber
26.04.2018 - 16:51Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi, ilçede geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ‘çöp taksi’ uygulaması başlattı.

Hürriyet Haber

Anlık istek ve şikayetlere daha hızlı cevap vermek maksadıyla hizmet veren çöp taksiler özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya, elektronik eşyalarını da evlerden alıyor. Hem sıfır atık projesi kapsamında hem de daha temiz bir Keçiören için hizmet veren çöp taksilere 361 10 06-376 77 16 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi de ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla temizliği sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’in cadde ve sokaklarından, pazaryerlerine, muhtelif alanlardan ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor. Çöp taksi adını verdiğimiz mini kamyonetlerimiz de geri dönüşüme katkı sağlıyor” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Keçiören’de ‘çöp taksi’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Nisan 2018 tarihinde saat 16 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Keçiören’de ‘çöp taksi’ haberi güncellenecektir.

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