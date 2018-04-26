Keçiören’de ‘çöp taksi’

Anlık istek ve şikayetlere daha hızlı cevap vermek maksadıyla hizmet veren çöp taksiler özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya, elektronik eşyalarını da evlerden alıyor. Hem sıfır atık projesi kapsamında hem de daha temiz bir Keçiören için hizmet veren çöp taksilere 361 10 06-376 77 16 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi de ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla temizliği sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’in cadde ve sokaklarından, pazaryerlerine, muhtelif alanlardan ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor. Çöp taksi adını verdiğimiz mini kamyonetlerimiz de geri dönüşüme katkı sağlıyor” diye konuştu.