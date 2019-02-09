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Ankara Haberleri: Keçiören’de 189.5 milyon TL değerinde 145 tesis açılıyor

ANKARA HABERLERİ

Keçiören’de 189.5 milyon TL değerinde 145 tesis açılıyor

Hürriyet Haber
09.02.2019 - 15:39Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi tarafından son 3 yılda yapılan, proje maliyeti 189 milyon 607 bin TL tutarındaki 145 tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

Hürriyet Haber

11 Şubat Pazartesi saat 13.00’de belediye önünde düzenlenecek törenle tesisler hizmete sunulacak. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Hedefimiz Keçiören’in planlı, kendi kendine yeten, sağlıklı, kimlikli ve insan odaklı bir kent olmasıydı. Bu noktada en önemli formülümüz ‘personel, insan, mekan, alan ve zaman yönetimi’ oldu. Hizmet ve yatırımlarımızı ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan, insan ve çevre odaklı, 51 mahalleye eşit ve adil hizmet anlayışı ile planladık. İnşallah Keçiören bu gelişimini artırarak devam ettirecektir” dedi.

SON 3 YILDA HAYATA GEÇİRİLDİ

TESİSLER arasında Keçiören’in ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, ilçenin ‘Taha Akgül’ isimli en büyük spor salonu, Bağlum’da Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi, Millet Kıraathanesi, Ihlamur Kasrı, Kartaltepe Kent Ormanı, Aşık Veysel Nikah Sarayı ve Geçici Hayvan Barınağı gibi birçok büyük tesis yer alıyor. Törende, Keçiören’e yapılan Sarıkamış Anıtı, Kut’ül Amare, Çanakkale ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın da açılışı gerçekleştirilecek.

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