Keçiören eski günlerine dönecek

Hürriyet Ankara, ‘Seçimin Ardından’ yazı dizisiyle başkanlık koltuğuna yeni oturan ve göreve devam eden başkanlarla buluşuyor. Seçimin Ardından’ın ikinci konuğu Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. Başkan Altınok, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk yaptığınız iş ne oldu?

Vatandaşa ‘geleceğim’ demiştim, tebrikleri kabul ettim doğru Çarşamba Pazarı’na gittim. Seçim zamanında Keçiören’i üç ay gezdiğimiz için vatandaşın bizden şikâyetleri, talepleri, beklentileri vardı. Pazarlarda oturmuş sistem ve standartlar vardı. Bizim pazar uygulamamız Türkiye’de ilkti. Eski düzen yoktu. Eski düzene Keçiören kavuşacak. İki üç aya kadar oturacak.

Geçen dönem tecrübeleriniz ve seçim öncesi tespitlerinizle ilçenizdeki sorun başlıkları neler?

Pazarlar, parklar, uyuşturucu, sokak köpekleri. Sokak köpekleri Allah’ın yarattığı canlılar. Doğal yaşam alanlarında aç kalmaktan, donmaktan, dışarıda kalmaktan kurtarıyoruz. Barınağımıza kamera koyuyoruz, isteyen vatandaşımız barınağı izleyebilecek. İsteyen gidip hayvanlarla vakit geçirebilecek. Barınak şu anda yetiyor ama büyüteceğiz.

BÜTÜN SOKAKLARIMIZI YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ

İlçenizde öncelik vereceğiniz alanlar hangileri olacak?

Cumhuriyet Kulesi’ni bitireceğiz. Ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı. Başladık ağaçlandırmaya. Bütün sokaklarımızı yeşil alan yapacağız. 10 sene sonra Keçiören Türkiye’nin en yeşil kenti olacak. 2 sene içerisinde de bütün sokaklarımızın tamamı yeşil olacak. Deniz Dünyası vardı, bakımsızdı onun bakımını yapıyoruz. Tamamlandığı zaman Ankara’daki bütün okullar, üniversiteler de dahil vatandaşlarımızın gelip görmek isteyeceği bir yer olacak.

‘Mutlaka yapmamız gerekiyor’ dediğiniz proje veya çalışma?

Cumhuriyet Kulemiz muhteşem bir eser. Şu anda ihale ile ilgili hazırlıkları arkadaşlarımız yapıyor. Eğer alttaki dükkanlarımız da evet derse çok güzel bir proje olacak. O adayı kapsayan büyük bir proje olacak. Bir ayı bulur ihaleye çıkması. İhalesini yaptıktan sonra 1.5 yıl içerisinde 2021’de bitirme hedefimiz var.

Başkanlığınızda ‘en büyük projem olacak’ dediğiniz çalışma?

Cumhuriyet Kulesi gibi görünüyor. Büyük bir proje. Bugün ihale yapsanız 200-250 milyondan aşağı yapamazsınız. İlçe belediyesi için büyük bir yatırım bedelidir.

İlçenizde ‘keşke yapılmasaydı’ dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Var tabi. Ben doğru konuşurum. Bir sürü yanlış yapılan işler var.

ESKİDEN KEÇİÖREN TURU OLUYORDU

‘İyi ki yapılmış veya iyi ki yapmışım’ dediğiniz bir çalışma yada proje?

Teleferiğimiz, Cumhuriyet Kulemiz, Estergon Kalemiz, Atatürk Botanik Bahçemiz, Türk Dünyası Kent Meydanı, Deniz Dünyası bunların içerisinde hayvanat bahçesi, spor alanları, aqua parkımız, yüzme tesislerimiz var. Eskiden Keçiören turu oluyordu. Bizi okullar arıyordu; ‘teleferik gezisi yapmak istiyoruz, Estergon Kalesi’ni, şelaleyi gezmek istiyoruz, Atatürk Botanik Bahçenize gelmek istiyoruz’ diyorlardı. Yurt dışından Türkiye’ye gelen değişim öğrencileri Keçiören’i ziyaret ediyordu. Keçiören ciddi anlamda bir turizm merkezi olmuştu. Estergon Kalesi’nde sensör vardı, hafta içi 10 bin, hafta sonu 25 bin ziyaretçi vardı. Akşam Birleşmiş Milletler geliyordu, yeşil, kırmızı plakadan geçilmezdi. Yeniden o günlere dönecek Keçiören.

‘İlk 1 yıl içinde şunları yapacağız’ dediğiniz projeler hangisi?

Parklarımızın tamamına yakını ciddi anlamda sıkıntıda. Öncelikle parklarımıza tadilat yapacağız. Üç ay içerisinde pazarlarda sistem oturur. Bir taraftan kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Onları bu sene içerisinde netleştirmiş oluruz. Yapacağımız yerler de belli. 4 tane köyümüz var. Burada Tarım Bakanlığı’nı, Ziraat Fakültesi’ni de dahil etmek suretiyle organik üretim, hayvancılık, tarım yapacağız. Belediye, bilgi, tecrübe, ekonomik katkıyla teşvik edecek. Yerinde üretim olacak.

Belediyede eskiden uygulanan ancak göreve gelişinizle birlikte değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Bazıları var geri getiremeyiz. Bir kısmını halledeceğiz, bir kısmı mümkün değil.

BÜYÜKŞEHİR ARTIK ÇÖZÜM MAKAMI

Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olmasının sizi zorlayacağını düşünüyor musunuz?

Bizim için zor olmaz. Beklentimiz yok. Biz hiçbir şeyin arkasına sığınmadan kendi öz kaynaklarımızla yürüdük, kendi öz kaynaklarımızla yürümeye devam ederiz. Büyükşehir Belediyesi’nin yetkileri var, bizim yetkilerimiz var. Her gün vatandaşımızı geziyorum talepleri oluyor onları tek tek not alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olanları Büyükşehir’e iletiyoruz. Bundan sonra iletmeye devam edeceğiz. Ankara’ya yapılacak olan hizmetler varsa elbette destek olacağız. Büyükşehir Belediyesi artık çözüm makamı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’ya yapacağı her hizmet için köstek olmayız, destek oluruz.”