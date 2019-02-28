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Ankara Haberleri: Kebapçıda hesaba pompalı itiraz

ANKARA HABERLERİ

Kebapçıda hesaba pompalı itiraz

Hürriyet Haber
28.02.2019 - 13:49Son Güncelleme :

Çankaya’daki bir kebapçıya pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Hürriyet Haber

Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde üzerinde bulunan bir kebapçıda kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi ile çalışanlar arasında hesap yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından restorandan ayrılan şahıslar bir süre sonra araçlarıyla tekrar iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle üç el ateş etti. Açılan ateşte restoranın camı isabet alırken içeride bulunan müşteriler kendilerini korumak amacıyla yere yattı. Olay sonrası şüpheliler otomobille kaçtı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra şüphelilerin kullandığı otomobil Turan Güneş Bulvarı'nda terk edilmiş halde bulundu. Ekipler araç içinde yaptıkları aramada saldırıda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan ekipler saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kebapçıda hesaba pompalı itiraz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Şubat 2019 tarihinde saat 13 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kebapçıda hesaba pompalı itiraz haberi güncellenecektir.

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