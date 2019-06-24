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Ankara Haberleri: Kazayı görenler olay yerine koştu

ANKARA HABERLERİ

Kazayı görenler olay yerine koştu

İHA-AA
24.06.2019 - 15:19Son Güncelleme :

Altındağ’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Mahalle sakinleri olay yerine koşarken, 6 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İHA-AA

Altındağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri olay yerine koştu. Karapürçek Mahallesi 381. Cadde ile 397. Cadde’nin kesiştiği noktada Mehmet Emin S. idaresindeki 66 AAH 062 plakalı otomobil ile Mesut Mert Ö. yönetimindeki 06 FUF 76 plakalı araç çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere götürdü. Mesut Mert Ö.’nün kullandığı araçtaki 6 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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