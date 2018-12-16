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Ankara Haberleri: Kazanın yaşandığı hat hat kullanıma açıldı

ANKARA HABERLERİ

Kazanın yaşandığı hat hat kullanıma açıldı

AA
16.12.2018 - 16:23Son Güncelleme :

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı Marşandiz İstasyonu'ndaki hat, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla tren seferlerinde kullanılmaya başlandı.

AA

Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu'nda oluşan enkazın vinç yardımıyla hattın yanındaki boş alana kaldırılmasının ardından, raylarda ve elektrik iletim hatlarında oluşan hasarın onarımı da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, hasarlı raylar ve enerji iletim hatları yenilendi. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kazanın yaşandığı hat, tren seferlerinde kullanılmaya başlandı. Hattan ilk olarak saat 06.10'da Ankara YHT Garı'ndan kalkarak İstanbul Pendik'e giden YHT geçti. Daha sonra Sincan-Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni, kazanın yaşandığı hattı kullandı. Trenler, istasyonda durmadan, düşük hızda geçiş yaptı. Her iki trenin geçişinde de sorun yaşanmadı.
Öte yandan, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle istasyonun kapalı tutulduğu görüldü. 

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