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Ankara Haberleri: Kazana düşen çocuk Ankara’da tedavi olacak

ANKARA HABERLERİ

Kazana düşen çocuk Ankara’da tedavi olacak

AA
23.07.2019 - 11:58Son Güncelleme :

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde evinin merdivenlerinde oynayan 2 yaşındaki E.A, dengesini kaybedip yuvarlanarak merdivenlerin bitimindeki kaynayan salça kazanının içine düştü.

AA

Vücudunun büyük bir bölümünde birinci derece yanıklar oluşan E.A’nın yanık merkezi olan bir hastanede tedavisinin devam etmesi için başhekimlik tarafından 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde yer bulunması üzerine E.A, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı’na gönderilen tam donanımlı ambulans helikopterle Ankara’daki hastaneye sevk edildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kazana düşen çocuk Ankara’da tedavi olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 11 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kazana düşen çocuk Ankara’da tedavi olacak haberi güncellenecektir.

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