Kazana düşen çocuk Ankara’da tedavi olacak

Vücudunun büyük bir bölümünde birinci derece yanıklar oluşan E.A’nın yanık merkezi olan bir hastanede tedavisinin devam etmesi için başhekimlik tarafından 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde yer bulunması üzerine E.A, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı’na gönderilen tam donanımlı ambulans helikopterle Ankara’daki hastaneye sevk edildi.
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