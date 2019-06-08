Kazadan kaçarken dükkânlara daldı

Kazada can kaybı olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Keçiören Tutal Caddesi'ne bağlanan sokaklardan birinden çıkan siyah renkli araç ile soğuk hazır gıda ürünleri taşıyan kamyon, dört yol üzerinde çarpıştı. Kamera görüntülerinde, kamyon sürücüsünün araçtan kaçmak için direksiyonu sağa kırınca cadde üzerinde bulunan bir binanın altındaki dükkânların olduğu yere daldığı ve devrildiği görüldü. Kazayı fark eden esnaf ve vatandaşlar kamyon şoförünü kurtarmak için kaza yerine koştu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan kişiler yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazada geniş çapta maddi hasar meydana geldi.