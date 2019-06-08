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Ankara Haberleri: Kazadan kaçarken dükkânlara daldı

ANKARA HABERLERİ

Kazadan kaçarken dükkânlara daldı

İrfan ÇALIŞKAN/İHA
08.06.2019 - 13:04Son Güncelleme :

Keçiören’de yaşanan kazada kamyon, bir binanın altında bulunan dükkânlara daldı.

İrfan ÇALIŞKAN/İHA

Kazada can kaybı olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Keçiören Tutal Caddesi'ne bağlanan sokaklardan birinden çıkan siyah renkli araç ile soğuk hazır gıda ürünleri taşıyan kamyon, dört yol üzerinde çarpıştı. Kamera görüntülerinde, kamyon sürücüsünün araçtan kaçmak için direksiyonu sağa kırınca cadde üzerinde bulunan bir binanın altındaki dükkânların olduğu yere daldığı ve devrildiği görüldü. Kazayı fark eden esnaf ve vatandaşlar kamyon şoförünü kurtarmak için kaza yerine koştu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan kişiler yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazada geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kazadan kaçarken dükkânlara daldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 13 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kazadan kaçarken dükkânlara daldı haberi güncellenecektir.

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