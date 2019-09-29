Kaza kavşağı çözüm bekliyor

Yenimahalle Kent-Koop Mahallesi’nde 1844 ve 1587 caddelerin kesiştiği kavşakta sürekli trafik kazası yaşandığına dikkat çeken mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’nden kavşağa sinyalizasyon veya hız kesici konulmasını istiyor. Kavşakta ölümlü kazaların yaşandığına dikkat çeken Kent-Koop Mahalle Muhtarı Şükran Ayaz, “Başka birini daha kaybetmek istemiyoruz” dedi. Ayaz şunları söyledi: “Sürekli yeni bir kaza yaşanıyor. Son olarak 2 araç çarpıştı. Şoförler yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Mahallemizde 15 bin kişi oturuyor. Çoğunluğunu yaşlı ve emekli insanlar oluşturuyor. Pazar yerine, ortaokula ve sağlık ocağına ulaşmak için yayalar bu kavşağı kullanıyor. Buraya sinyalizasyon istedik ‘araç sayısı yetersiz’ dediler, hız kesici istedik koymadılar. Daha kaç tane kaza yaşanması gerekiyor bilmiyorum.

15 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ

2004 yılından beri yetkililerin burada bir önlem almaları için mücadele ediyoruz. Seçimlerden önce bu yolda iki aylık bebeğimizi kaybettik. Biz artık bir çözüm istiyoruz. İlla yeni bir ölüm daha mı gerçekleşmeli çözüm için. Yetkililer artık sesimizi duysun, biz artık başka birini daha kaybetmek istemiyoruz. 2004 yılından beri hep çözüm aradık, sürekli bahane çıkardılar. Biz artık bahane değil çözüm istiyoruz.”

Mahalle sakini emekli öğretmen Suna Önal da, “26 yıldır burda oturuyorum. Şu koca kavşakta kaza olmayan bir ay hatırlamıyorum. Okul servisleri mi dersiniz, özel araçlar mı dersiniz, halk ekmek büfesine kadar girdiler” dedi.

BİLKENT’TE DE BENZER SORUN VAR







Öte yandan Kent-Koop Mahallesi’ndeki sıkıntının bir benzeri de Bilkent 1 Çamlık Sitesi’nin girişinde yaşanıyor. Site kapısında giriş çıkışlar nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirten sitenin Üst Yönetim Başkanı Selahattin Kızılkan, sıkıntıyı şöyle anlattı: “Bu kazaların hiçbir zaman sonu gelmeyecektir. Şimdiye kadar benim bildiğim 25’in üzerinde maddi hasarlı ve yaralanmalı kaza oldu. Bu, insanların sakat kalmasına ve belki ileride can ve mal kaybına da sebebiyet verecektir. Onun için biz özellikle buraya bir çözüm bulunmasını, bu çözümler arasında ya bu kapının kapatılmasını ya da site yönetimine kontrollü bir geçişin verilmesi için müsaade edilmesini istiyoruz. Biz kontrollü geçiş istedik, bu maksatla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na dilekçemizi verdik. Maalesef oradan olumlu bir yanıt alamadık. Daha büyük kazalara ve ölümlere sebebiyet vermemek için, bir an evvel site yönetimiyle iş birliği yapıp bu kapının giriş ve çıkış sorunlarının çözümlenmesini bekliyoruz.”