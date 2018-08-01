Kayıp genç Ankara Çayı’nda aranıyor

Bunun üzerine pazar günü kayıp gencin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ve bekçilerden oluşan 30 kişilik arama-kurtarma ekibi kuruldu. Gür'ün arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu. Emniyete ifade veren 7 kişi, Gür'ün söz konusu gece, geç saatlerde yanlarından ayrıldığını belirterek, eve gittiğini düşündükleri bilgisini verdiler.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde devam eden arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren kurbağa adamlar, polis dalgıçlar, AFAD'ın kadavra arama köpeği ile emniyetin iz takip köpeği idarecileri ile dahil oldu. Kayıp gencin bulunması için kurbağa adamlar gün boyu Ankara Çayı'nda arama yaparken, köpeklerin 'uyarı' verdiği bölgelerde iş makineleri ile kazıldı. Öte yandan AFAD ekiplerince gencin kaybolduğu bölge insansız hava aracı ile kontrol edildi. Yapılan arama çalışmalarına rağmen kayıp gençten herhangi bir ize rastlanılmazken, arama çalışmaları devam ediyor.