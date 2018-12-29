Kayan TIR panoya girdi

Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Sefa G. (40) ise ağır yaralandı. Alacaatlı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sefa G. yönetimindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Kazanın etkisiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sefa G., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, araç trafiğini bir süreliğine tek şeritten sağladı. Sefa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.