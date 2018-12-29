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Ankara Haberleri: Kayan TIR panoya girdi

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Kayan TIR panoya girdi

Fatih POYRAZ/DHA
29.12.2018 - 13:42Son Güncelleme :

Çankaya’da düşük hava sıcaklığı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan TIR, reklam panosuna çarptı.

Fatih POYRAZ/DHA

Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Sefa G. (40) ise ağır yaralandı. Alacaatlı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sefa G. yönetimindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Kazanın etkisiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sefa G., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, araç trafiğini bir süreliğine tek şeritten sağladı. Sefa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kayan TIR panoya girdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2018 tarihinde saat 13 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kayan TIR panoya girdi haberi güncellenecektir.

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