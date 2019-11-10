Katlı kavşak sarsıntısı

GECE DE DEVAM EDİYOR



Hürriyet Ankara okuru “Yüklenici firma nasıl bir işlem uyguluyorsa, yola yakın tüm evler (özellikle iki katlı olanlar) gün boyu sarsılıyor. İnşaat, gece yarısından sonra bile devam ediyor. Korkuyoruz” diyor.