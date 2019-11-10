GECE DE DEVAM EDİYOR
Hürriyet Ankara okuru “Yüklenici firma nasıl bir işlem uyguluyorsa, yola yakın tüm evler (özellikle iki katlı olanlar) gün boyu sarsılıyor. İnşaat, gece yarısından sonra bile devam ediyor. Korkuyoruz” diyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Katlı kavşak sarsıntısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2019 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Katlı kavşak sarsıntısı haberi güncellenecektir.