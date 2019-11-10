Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Katlı kavşak sarsıntısı

Ankara Haberleri: Katlı kavşak sarsıntısı

ANKARA HABERLERİ

Katlı kavşak sarsıntısı

Hürriyet Haber
10.11.2019 - 16:12 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Eylül’de Dumlupınar Bulvarı’ndaki (Eskişehir Yolu) üç noktada inşatına başladığı ‘katlı kavşak’ çalışması, yakın binalarda sarsıntıya neden oluyor.

Hürriyet Haber

GECE DE DEVAM EDİYOR

Hürriyet Ankara okuru “Yüklenici firma nasıl bir işlem uyguluyorsa, yola yakın tüm evler (özellikle iki katlı olanlar) gün boyu sarsılıyor. İnşaat, gece yarısından sonra bile devam ediyor. Korkuyoruz” diyor.

Akdere’ye EGO yetmiyorAkdere’ye EGO yetmiyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Katlı kavşak sarsıntısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2019 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Katlı kavşak sarsıntısı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yenimahalle’den Avrupa’ya

Yenimahalle’den Avrupa’ya

Sevgi, saygı ve özlemle

Sevgi, saygı ve özlemle

Seymenlerin Ata Çemberi

Seymenler'in Ata Çemberi

İlk bütçe 11 milyar 920 milyon TL

İlk bütçe 11 milyar 920 milyon TL

Renkli kariyere sertifikalı başlangıç

Renkli kariyere sertifikalı başlangıç

Önceliğimiz kaliteli sağlık hizmeti

Önceliğimiz kaliteli sağlık hizmeti

Ayaz Müzesi 10 yaşında

Ayaz Müzesi 10 yaşında

10 ayda 16 cinayet

10 ayda 16 cinayet

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

11 Kasım 2019, Pazartesi
  • İmsak
    05:55
  • Güneş
    07:21
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:19
  • Akşam
    17:44
  • Yatsı
    19:05
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.