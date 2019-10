Katılımcı ‘mobil’ proje

Ankara Kent Konseyi, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankaralılık hemşehrililiğini kabul edişinin 97’nci yıl dönümünde gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki genel kurulda, çalışma grupları ve meclisler oluşturuldu. İlk genel kuruldan bu yana geçen 3 aylık dönemde yapılanların da görüşüldüğü genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yine ‘ortak akıl’ vurgusunda bulundu ve şunları söyledi:

“Konsey olarak, kuruluş amacımıza en iyi şekilde hizmet etmek için 5.5 milyonluk Ankaralı hemşehrimizi, bu yapının doğal üyesi olarak kabul ettiğimizi bilmenizi isterim. Din, dil ırk ve ideolojik eksende ayrımcılık yapmıyoruz. Şehrimizin kalkınmasına, sağlıklı bir çevreye erişmesine hizmet etmek için buradayız. Herkesin Ankara için birliktelik kurduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle ‘Umutlarımıza göre vaat edip, endişelerimize göre hareket etmeyeceğiz’. Tek bir endişemiz var; Ankara. Bu endişemizi emniyete almak için tek bir çözümümüz var; çalışmak.

Görev tanımımız çok açık ve net. Birlikte ortak akıl ile bir ağacın dalları gibi tek bir gövdede buluşmak için bir aradayız. Gelip geçiciyiz. Birilerinin yaptığı gibi on yıllarca buralarda kalmayacağız. Bir bayrak aldık elimize. Bu bayrağı taşıyacağımız yere kadar götüreceğiz ve sonra başka arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bu bayrağı kirletmeyecek, yere düşürmeyeceğiz. Burada bize düşen Başkent için çalışmak. Burada doğanlar, doyanlar, şehre can katanlar var. Her birimiz ortak bir amaç etrafında birleştik; Ankara.”

‘İCRAATLERİ VATANDAŞA SORACAĞIZ’

Daha sonra kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, kent sorunları ve çözüm önerileri noktasında Kent Konseyi’nin çok önemli bir görevi olduğunu söyledi. Belediyenin hayata geçireceği projeler için vatandaşların cep telefonları üzerinden görüşlerini bildirebilecekleri bir mobil uygulamayı hayata geçireceklerini de açıklayan Başkan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz aslında Ankara’da daha sağlıklı nasıl yaşarız, daha keyifli bir hayatı nasıl süreriz, aile ve komşularımızla nasıl olabiliriz onu araştırıyoruz. Burada, bu kalabalığın toplanmasının en temel sebebi bu. Çok samimi olarak belediye meclisi üyeleri yetmiyor. Sizler varsınız, sizler de yetmeyeceksiniz. Halkın tümünü bu icraatlere nasıl dahil edebileceğimizi araştırıyoruz. Bir mobil uygulama gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakında sonuçlanacak. Bu mobil uygulama ile yapacağımız icraatlerin hepsini size soracağız. Sizlerden gelen yanıtları derleyip, toparlayıp istatistiklerle ortaya koyacağız. Her şeyimizle şeffaf olacağız.

KONSEY KARARLARINI GERÇEKLEŞTİRME SÖZÜ

Bizler, sizlerin vereceğiniz kararlara kulak vereceğiz. Daha önce kent konseyini sadece önerilerini sunmak ve ‘kabul edilir veya edilmez’ anlayışıyla görmüşler. Bizim böyle yapmayacağımıza söz veriyorum. Kent Konseyi’nde tüm siyasi parti gruplarından arkadaşlarımız var. Buradan çıkacak karar, belediye meclisine geldiği takdirde ben en azından kendi adıma, gruplarımız adına bunun bir an evvel, sizin fikirleriniz doğrultusunda gerçekleştirmeye söz veriyorum. Sizlere kulak vereceğimize de söz veriyorum.”

ÇARPIK KENTLEŞME VE ULAŞIM PLANI ELEŞTİRİSİ

Yavaş, çarpık kentleşme ve ulaşım projeleri konusunda da eleştirilerde bulundu. Temmuz ayında katıldığı Moskova’daki ‘Belediye Başkanları Toplantısı’nı hatırlatarak yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile Türkiye’deki uygulamaları kıyaslayan Yavaş, “Herkes ‘Daha sağlıklı nasıl yaşarız’ diye düşünürken; bizim yaptığımız ulaşım planlarıyla adeta, ‘Bu halkı bir an önce nasıl öldürebiliriz’ mantığıyla hareket ettiğimiz ortaya çıktı. Çıkıp ‘Kanser neden bu kadar arttı’ diyoruz. Bunun sebebi, yıllardır sürdürülen çarpık kentleşme, yanlış icraatler, araçlara göre ulaşım planları vesaire” diye konuştu.

‘KAZA’ VE ‘SU’ KONUSUNDA KONUŞTU

Öte yandan 4 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan geçen haftaki halk otobüsü kazasıyla ilgili de konuşan Yavaş, “Sorumluluğu ben üstleniyorum. Şu anda Mavi Masa’ya yapılan itirazların çoğu ulaşımla ilgili. Şoförlerimizle ilgili mutlaka bir tedbir almalıyız. Nasıl sorumlu olmayız” dedi. ‘Şebeke suyundan kaynaklı salgın hastalık olduğu’ iddialarına da değinen Yavaş, “Şehrin sularında en ufak bir problem olsa; bunu da Mansur Yavaş olarak net şekilde ortaya koyarım. Dolayısıyla bunun üzerinden polemik yapanlara, ‘Polemiklerinde boğulsunlar’ diyorum” ifadelerini kullandı.