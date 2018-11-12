Kasım ayı bütçe ayı

Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 8 milyar 800 milyon TL, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 3 milyar 800 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü’nün ki ise 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde genel kamu hizmetlerine 2 milyar 569 milyon 450 bin TL, savunma hizmetlerine 291 bin 464 TL, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine 397 milyon 243 bin TL, ekonomik işler ve hizmetlere 2 milyar 388 milyon 591 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetlerine 1 milyar 299 milyon 826 bin TL, sağlık hizmetlerine 20 milyon 258 bin TL, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine 1 milyar 729 milyon 700 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine de 394 milyon 637 bin TL ödenek ayrıldı. Toplamı 14 milyar TL olan üç bütçe Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra bu ay Meclis’te karara bağlanacak.