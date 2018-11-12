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Ankara Haberleri: Kasım ayı bütçe ayı

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Kasım ayı bütçe ayı

Murat YILMAZ
12.11.2018 - 10:22Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO’nun 2019 bütçeleri belli oldu.

Murat YILMAZ

Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 8 milyar 800 milyon TL, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 3 milyar 800 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü’nün ki ise 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde genel kamu hizmetlerine 2 milyar 569 milyon 450 bin TL, savunma hizmetlerine 291 bin 464 TL, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine 397 milyon 243 bin TL, ekonomik işler ve hizmetlere 2 milyar 388 milyon 591 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetlerine 1 milyar 299 milyon 826 bin TL, sağlık hizmetlerine 20 milyon 258 bin TL, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine 1 milyar 729 milyon 700 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine de 394 milyon 637 bin TL ödenek ayrıldı. Toplamı 14 milyar TL olan üç bütçe Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra bu ay Meclis’te karara bağlanacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kasım ayı bütçe ayı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Kasım 2018 tarihinde saat 10 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kasım ayı bütçe ayı haberi güncellenecektir.

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