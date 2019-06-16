Kasaba politikası kimseye fayda getirmez

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisi için Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

* Yeni döneme başlar başlamaz ilk yaptığınız iş ne oldu?

‘Taze bir kan verelim’ dedik. Kendi yetiştirdiğimiz, senelerce müdürlük yapmış arkadaşların altında bulunan müdür yardımcılarının 13’ünü müdür yaptık. Çünkü, daha genç bir kadroyla çalışmayı uygun buldum. Tasarruf tedbirleriyle ilgili de bir genelge yayınladım. Zaten, bir senedir bazı tedbirler alıyordum. Seçim senesi olduğu için bu anlamda biraz daha gaza bastık. Bu sene bizim için toparlanma senesi oldu. Halka söz verdiğimiz projeleri inşallah Yenimahalle halkına kazandıracağız. Yeni bir dönemde yine yeni bir heyecanla işe başladık.

* Bu dönem öncelik vereceğiniz alanlar hangileri olacak?

Engelliler Yaşam Merkezi, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Alzheimer Merkezi projelerimiz var. Eğitime çok büyük önem veriyorum. Okul öncesi, etüt merkezleri ve kütüphanelerle ilgili çalışmalarımız var. Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda, Batıkent’te yeri hazır olan Eğitim Akademisi’ni kuruyoruz. Planları çizilmeye başlandı. Yenimahalle Konservatuarı ile ilgili çalışmaya da başlayacağız. Turgut Özal Mahallesi’nde Kültür Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi’ni açacağız. İlk atacağım temel Eğitim Akademisi, ikinci atacağım temel ise Ata Mahallesi’nde bir kreş ile kapalı yüzme havuzu olacak.* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

Eğitim Akademisi, konservautar, Engelliler Yaşam Merkezi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Alzheimer Merkezi. Bunlar olmazsa olmazımız. Böylece, ilçe belediyesinin yetkisindeki bütün işleri yapmış olacağız.

* Başkanlığınızda “En büyük projem oldu veya olacak” dediğiniz çalışma?

Yamaçevler Projesi. Şu ana kadar 700 civarında gecekonduyu yıktık. Bunu bitirdiğimizde ‘Türkiye’de kentsel dönüşüm nasıl yapılır’ın örneğini herkese göstereceğiz. Donatı alanları, sosyal alanları ve kat yüksekliğiyle güzel bir proje oldu.

* İlçenizde “Keşke yapılmasaydı veya yapmasaydım” dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Ben, boşa para harcamadım, hacamam da. Projelerin hepsi çalışıyor. Çünkü hepsini ihtiyaca göre yaptık.

* “İyi ki yapılmış veya iyi ki yapmışım” dediğiniz bir çalışma ya da proje?

Her proje için ‘iyi ki yapmışım’ diyorum. Yaptığımız şeylerden halk faydalandığı için bu oyu aldık.

* “İlk bir yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler hangisi?

Bahsetmiş olduğum projelerden kimini bir, kimini iki sene içinde tamamlayacağım. Ekonomiyi toparlamadan bir şeyler söylemek doğru değil. Vatandaşımı yanıltmak istemiyorum. Yenimahalle’nin Fethi Abisi olmak zor ama ben verdiğim tüm sözlerin arkasındayım. Ne söz verdiysem, onları yerine getireceğim. İşçilerimizin maaşını da gününde vereceğiz, borçlarımızı da ödeyeceğiz, işlerimizi de yapacağız.

* Belediyede eskiden uyguladığınız ancak yeni dönemde değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Bazı şeyleri tasarruf tedbirlerinin içerisine aldık. Sokakta binlerce insanla konuştum. Onlardan gelen, benim de mantığıma uymayan ve yanlış olduğunu gördüğüm işleri kaldırdım. Benden önceki dönem Halk Günü varmış, biz onu yapmadık mesela. Nedeni, vatandaş bize Halk Günü’nde değil, her gün gelebilir. Biz ilçe olarak geniş bir alana sahibiz. Mahallelerde belediye birimlerimiz var ama ben, özellikle uzak olan mahallelere gideceğim. Randevu talep ettilerse, orada kabul edeceğim. Yani, vatandaşın ayağına ben gideceğim. Önümüzdeki aydan itibaren buna başlıyorum. Hem o bölgeyi ve bölgedeki değişimleri de yerinde görmüş olacağım.

YENİMAHALLE’NİN ÖNCELİKLİ SORUNLARI SOKAK HAYVANLARI VE OTOPARK

* Geçen dönemlerden kazandığınız tecrübeleriniz ve seçim öncesi tespitlerinizle Yenimahalle’nin öncelikli sorunu nedir?

Ankara’nın genelinde olan sorunlar var Yenimahalle’de. Birincisi, sokak hayvanları sorunu. Yasa gereği bu konuya çözüm bulmak Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilgili bakanlığın (Çevre ve Şehircilik) görevi. Onların büyük barınaklar yapması, bizim de aşılayıp, kısırlaştırıp oraya teslim etmemiz lazım. Büyükşehir, bunun üzerinde çalışmalarını yapıyor. İnşallah, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yapar. Biz de kendi imkânlarımız ölçüsünde sokak hayvanlarına elbette sahip çıkacağız. Biraz daha barınak yapacağız. İkincisi, otopark sorunu. Demetevler ve Yenimahalle merkezde otopark sıkıntısı var. Bunda da Büyükşehir ile beraber ortak bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bunlar önemli ve öncelikli sorunlar.

MANSUR BEY’İN YENİMAHALLE’DE YAPACAKLARININ ÖNÜNÜ SONUNA KADAR AÇARIM

* Büyükşehir’in sizin de partiniz olan CHP’li bir başkan tarafından yönetilecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Büyükşehir yükümlülüklerini yerine getirsin, biz yükümlülüklerimizi yerine getirelim. Özel bir şey istemiyorum. Geçen dönem bizi ezen, bize haksızlık yapan uygulamaları bizim belediye başkanımız (Mansur Yavaş) başka belediyelere uygulamasın. 25 belediyeyi aynı görsün. Hizmetini yapsın. Vatandaş zaten kimin ne yaptığını görüyor. Bizim hakkımız neyse bize, onların hakkı neyse onlara versin. Biz geçen dönemlerde çok ciddi haksızlıklara uğradık. Ayrımcılık yapıldı, yasal paramız verilmedi. Paramı alabilmek için lüzumsuz arsaları aldım. Şimdi de 100 milyon TL’nin üzerinde alacağım var. Bunu da alacağız. Mansur (Yavaş) Bey’in Yenimahalle’de yapacaklarının önünü sonuna kadar açarım. Yenimahalle’de hangi hizmete öncelik vereceğini Büyükşehir’e daha uygun bir şekilde söyleriz. Küçük hesaplar, kasaba politikası kimseye fayda getirmez. Vay efendim ‘bura bana oy verdi, bura vermedi’ diye bu halkı cezalandırmanın anlamı yok. Seçimde ne söz verdiysek, o sözün yerine getirilmesi lazım. Uyum içerisinde geçecek beş yıl, Ankara’ya çok şey kazandırabilir. Meclis’in çoğunluğunun muhalefette olması belki Ankara’ya daha denetimli bir dönem getirecek, kaynaklar daha verimli kullanılacak.

Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar - Hürriyet Ankara Muhabiri Murat Yılmaz