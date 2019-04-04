Kartlı ÖHO’lar 7 hatta hizmette

Ankarakart sistemine sahip olan ve EGO ile aynı tarifeyi uygulayan yeni özel halk otobüsleri, Sincan ve Etimesgut bölgesinin yanı sıra 7 hatta daha yolculara hizmet vermeye başladı. 71 otobüs, yapılan ihale ile Ankara’da daha önce çift katlı ve yeşil otobüslerin çalıştığı Keçiören, Altındağ ve Mamak’taki hatlarda 1 Nisan’dan itibaren hizmete girdi. Gölbaşı ve Konutkent hatları ise önümüzdeki hafta açılacak. Toplamda 170 aracın 71’inin yeni eklenen hatlarda sefere çıktığını belirten Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara şu bilgileri verdi:

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ÇALIŞACAK

“EGO otobüslerinin yetmediği hatlara takviye olarak gelmiş olduk. Her hatta 14 tane araç hizmet veriyor. Kent merkezindeki 7 hattan 5 tanesinde de seferler başladı. Gölbaşı ile Konutkent önümüzdeki hafta başlayacak. İhale kapsamında 170 aracın 71’i şehir içinde önceden yeşil otobüslerin olduğu eski hatlara dağıtıldı. Araçlarımız dönüşümlü olarak toplamda 14 hatta çalışacak. Otobüslerimizde Ankarakart geçiyor, metro, Ankaray ve Başkentray ile diğer EGO otobüslerinden aktarma yapılabiliyor. Serbest biniş de var. Eski araçlarımızda 23’ü ayakta 25 oturma düzeni vardı.

AKTEPE’DEN ODTÜ’YE GİDİYOR

Yeni otobüsler 26’sı oturarak olmak üzere toplam 95 kişi alıyor. Engellilerin kullanmasına uygun otobüslerimiz, GPS ve kamera sistemleri ile takip ediliyor. Otobüslerimize şimdi internet wi-fi bağlantısı da getiriyoruz. Şarj üniteleri de var. Yeni araçlarımızla ve ilave hatlarla yolcularımıza daha güvenli ve daha konforlu seyahat imkanı sunduk. Hatlarda 7 ila 10 dakika arasında bir sefer yapılıyor. Örneğin 417 numaralı hattımız Keçiören Aktepe’den ODTÜ’ye gidiyor. Bu öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak, aktarma da yapabilecekler.”

EGO DÜZENLEME YAPIYOR

Yeni özel halk otobüslerinin hizmete girmesiyle EGO Genel Müdürlüğü de bazı hatlarda düzenlemeye gitti. Mamak Ege Mahallesi için yapılan duyuruda “322-5 Karapürçek-Sıhhiye ve 338-5 Ege Mahallesi-Sıhhiye hatlarına özel halk otobüsleri çalışmaya başlayacağından dolayı; 2 Nisan’dan tarihinden itibaren 322-39-302 nolu hatlarımıza servis verilmeyecektir” denildi.

MEVCUT VE EKLENEN HATLAR

Ankarakart ile hizmet veren özel halk otobüslerinin kent merkezindeki mevcut ve eklenen toplam 14 hattı ise şöyle:

EKLENEN HATLAR

HAT GÜZERGAH

188 Keçiören-ORAN

163 Konutkent-Bakanlık-Ulus

417 Aktepe-ODTÜ

322 Karapürçek-Sıhhiye

338 Ege Mahallesi- Sıhhiye

351 Boğaziçi-Sıhhiye-Ulus

105 Gölbaşı-Kızılay-Ulus

MEVCUT HATLAR

HAT GÜZERGAH

508 Sincan-Sıhhiye

511 Sincan-Bakanlık

512 Çimşit-Bakanlık

521 GOP-Fatih-Bakanlık

530 Etimesgut-Ulus

532 Elvankent-Bakanlık

541 Eryaman-Bakanlık