Kartlı ÖHO’lar 7 hatta hizmette

Ankarakart sistemine sahip olan ve EGO ile aynı tarifeyi uygulayan yeni özel halk otobüsleri, Sincan ve Etimesgut bölgesinin yanı sıra 7 hatta daha yolculara hizmet vermeye başladı. 71 otobüs, yapılan ihale ile Ankara’da daha önce çift katlı ve yeşil otobüslerin çalıştığı Keçiören, Altındağ ve Mamak’taki hatlarda 1 Nisan’dan itibaren hizmete girdi. Gölbaşı ve Konutkent hatları ise önümüzdeki hafta açılacak. Toplamda 170 aracın 71’inin yeni eklenen hatlarda sefere çıktığını belirten Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara şu bilgileri verdi:
DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ÇALIŞACAK
“EGO otobüslerinin yetmediği hatlara takviye olarak gelmiş olduk. Her hatta 14 tane araç hizmet veriyor. Kent merkezindeki 7 hattan 5 tanesinde de seferler başladı. Gölbaşı ile Konutkent önümüzdeki hafta başlayacak. İhale kapsamında 170 aracın 71’i şehir içinde önceden yeşil otobüslerin olduğu eski hatlara dağıtıldı. Araçlarımız dönüşümlü olarak toplamda 14 hatta çalışacak. Otobüslerimizde Ankarakart geçiyor, metro, Ankaray ve Başkentray ile diğer EGO otobüslerinden aktarma yapılabiliyor. Serbest biniş de var. Eski araçlarımızda 23’ü ayakta 25 oturma düzeni vardı.
AKTEPE’DEN ODTÜ’YE GİDİYOR
Yeni otobüsler 26’sı oturarak olmak üzere toplam 95 kişi alıyor. Engellilerin kullanmasına uygun otobüslerimiz, GPS ve kamera sistemleri ile takip ediliyor. Otobüslerimize şimdi internet wi-fi bağlantısı da getiriyoruz. Şarj üniteleri de var. Yeni araçlarımızla ve ilave hatlarla yolcularımıza daha güvenli ve daha konforlu seyahat imkanı sunduk. Hatlarda 7 ila 10 dakika arasında bir sefer yapılıyor. Örneğin 417 numaralı hattımız Keçiören Aktepe’den ODTÜ’ye gidiyor. Bu öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak, aktarma da yapabilecekler.”
EGO DÜZENLEME YAPIYOR
Yeni özel halk otobüslerinin hizmete girmesiyle EGO Genel Müdürlüğü de bazı hatlarda düzenlemeye gitti. Mamak Ege Mahallesi için yapılan duyuruda “322-5 Karapürçek-Sıhhiye ve 338-5 Ege Mahallesi-Sıhhiye hatlarına özel halk otobüsleri çalışmaya başlayacağından dolayı; 2 Nisan’dan tarihinden itibaren 322-39-302 nolu hatlarımıza servis verilmeyecektir” denildi.
MEVCUT VE EKLENEN HATLAR
Ankarakart ile hizmet veren özel halk otobüslerinin kent merkezindeki mevcut ve eklenen toplam 14 hattı ise şöyle:
EKLENEN HATLAR
HAT GÜZERGAH
188 Keçiören-ORAN
163 Konutkent-Bakanlık-Ulus
417 Aktepe-ODTÜ
322 Karapürçek-Sıhhiye
338 Ege Mahallesi- Sıhhiye
351 Boğaziçi-Sıhhiye-Ulus
105 Gölbaşı-Kızılay-Ulus
MEVCUT HATLAR
HAT GÜZERGAH
508 Sincan-Sıhhiye
511 Sincan-Bakanlık
512 Çimşit-Bakanlık
521 GOP-Fatih-Bakanlık
530 Etimesgut-Ulus
532 Elvankent-Bakanlık
541 Eryaman-Bakanlık
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