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Ankara Haberleri: Kartaltepe’ye sosyal tesis

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Kartaltepe’ye sosyal tesis

Murat YILMAZ
04.06.2019 - 13:57Son Güncelleme :

Mamak’ı kuş bakışı gören Kartaltepe’nin daha fonksiyonel hale gelmesi için bir takım düzenlemeler yapacaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Buraya güzel bir kafeterya düşünüyoruz.

Murat YILMAZ

Sosyal tesis olarak biz işleteceğiz, ücretleri uygun olacak. Birinci sınıf kaliteli hizmet verecek. İnsanlarımızın orada hoşça vakit geçirmesini sağlayacağız” dedi. Yeni kurulacak olan polis merkezi ile güvenliğin artırılacağını da kaydeden Başkan Köse yeni düzenleme ile ilgili şöyle konuştu:

ALTYAPISI ÇOK UYGUN

Mamak’ın her köşesine fonksiyonlar tanımlayıp insanımızın hizmet alacağı alanlara dönüştüreceğiz. Her ortamda da söylüyorum; Mesut (Mesut Akgül) Başkan’dan Allah razı olsun, çok güzel eserler bıraktı. Biz bunların daha verimli kullanılması konusunda çabalayacağız. Kartaltepe’de de çok güzel hizmetler yapılmış, altyapısı birçok faaliyete uygun, işletilmesi lazım. Ticari alanlar oluşturulmuş. Bir bölümü emniyetle yapılan protokolle bir polis merkezine dönüştürülecek. Bölgenin güvenliği açısından bunu önemsiyoruz.

TESİSİ BELEDİYE İŞLETECEK

Bir anaokulu var orada, alan kiralanmış anaokulunun faaliyetleri devam ediyor. Diğer alanlarda da yeni düzenlemeler yapacağız. Kartaltepe’nin manzarası çok güzel. Mamak’ın büyük bir bölümünü, Hüseyin Gazi dağını görüyor. Buraya güzel bir kafeterya düşünüyoruz. Sosyal tesis olarak biz işleteceğiz, ücretleri uygun olacak. Birinci sınıf kaliteli hizmet verecek. İnsanlarımızın orada hoşça vakit geçirmesini sağlayacağız. Oradaki parkların yenilenmesi, ailelerin rahatça yürüyüş yapmaları konusunda da güvenliğini sağlayarak ortamları uygun hale getireceğiz. Kartaltepe gerçekten çok daha güzel bir yer olacak.”

Kartaltepe’ye sosyal tesis

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kartaltepe’ye sosyal tesis hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2019 tarihinde saat 13 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kartaltepe’ye sosyal tesis haberi güncellenecektir.

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