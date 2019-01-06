Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>‘Karşı taraf diye bir derdim yok’

Ankara Haberleri: ‘Karşı taraf diye bir derdim yok’

ANKARA HABERLERİ

‘Karşı taraf diye bir derdim yok’

Hürriyet Haber
06.01.2019 - 16:09Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki dün CNN Türk’te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hürriyet Haber

ÖZHASEKİ: SEÇİM SÜRECİNİ ÇOK RAHAT ATLATIRIM

Özhaseki ‘Seçimleri rahat kazanıp kazanamayacağı’na ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bütün seçimler çekişmelidir, risk vardır. Siz eğer doğruları söyleyip ortaya çıkmışsanız ve kendi açınızdan yapacağınız iş, seçim stratejiniz belliyse çok rahat olursunuz. Benim karşı taraf diye bir derdim, problemim yok. Bir kavgam da yok. Ben kendimi anlatacağım, projelerimi anlatacağım. Ankara bir Anadolu şehri. Etraftan gelen insanların olduğu bir şehir. Ben de yıllardır belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Bütün bunları tek tek zamanında uygulamış bir insanım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda edindiğim bu tecrübeyle de seçim sürecini çok rahat atlatırım diye düşünüyorum.” Özhaseki, ‘eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisini destekleyip desteklemediği’yle ilgili soruyu da “Melih Bey ile yaklaşık 30 yıldır tanışırız. Arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Ara ara birbirimize kırgınlığımız, yanlış anlamalar olur. Onları da kısa sürede gideririz” diye yanıtladı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Karşı taraf diye bir derdim yok’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2019 tarihinde saat 16 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Karşı taraf diye bir derdim yok’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Demirel: Tabana yayılması için çalışacağız

Demirel: Tabana yayılması için çalışacağız

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Tiryaki: Kalplerde iz bırakmışız

Tiryaki: Kalplerde iz bırakmışız

İzlediği Kore dizisi hayatını değiştirdi

İzlediği Kore dizisi hayatını değiştirdi

Somali mutfağını Başkent’e taşıdılar

Somali mutfağını Başkent’e taşıdılar

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Nilipek’ten alternatif sahne

Nilipek’ten alternatif sahne

Bernarda Alba’nın Evi prömiyer yaptı

Bernarda Alba’nın Evi prömiyer yaptı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.