‘Karşı taraf diye bir derdim yok’

ÖZHASEKİ: SEÇİM SÜRECİNİ ÇOK RAHAT ATLATIRIM

Özhaseki ‘Seçimleri rahat kazanıp kazanamayacağı’na ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bütün seçimler çekişmelidir, risk vardır. Siz eğer doğruları söyleyip ortaya çıkmışsanız ve kendi açınızdan yapacağınız iş, seçim stratejiniz belliyse çok rahat olursunuz. Benim karşı taraf diye bir derdim, problemim yok. Bir kavgam da yok. Ben kendimi anlatacağım, projelerimi anlatacağım. Ankara bir Anadolu şehri. Etraftan gelen insanların olduğu bir şehir. Ben de yıllardır belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Bütün bunları tek tek zamanında uygulamış bir insanım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda edindiğim bu tecrübeyle de seçim sürecini çok rahat atlatırım diye düşünüyorum.” Özhaseki, ‘eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisini destekleyip desteklemediği’yle ilgili soruyu da “Melih Bey ile yaklaşık 30 yıldır tanışırız. Arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Ara ara birbirimize kırgınlığımız, yanlış anlamalar olur. Onları da kısa sürede gideririz” diye yanıtladı.