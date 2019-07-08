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Ankara Haberleri: Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı

ANKARA HABERLERİ

Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 15:13Son Güncelleme :

Başkent’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Elmadağ’da, Kırıkkale istikametine giden Gani Yalçınkaya'nın kullandığı 06 COM 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Hürriyet Haber

Yalçınkaya idaresindeki otomobil, karşı şeritte seyir halinde bulunan Engin Can Demirtaş'ın kullandığı 06 NH 376 ile Ramazan Yıldız idaresindeki 06 BK 0112 plakalı otomobillere çarptıktan sonra Kürşat Çağrı Özsaray'ın kullandığı 06 GD 6677 plakalı araca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Kazada ağır yaralanan Kürşat Çağrı Özsaray, Gani Yalçınkaya ile Halime Yalçınkaya'nın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Ankara-Kırıkkale kara yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı haberi güncellenecektir.

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