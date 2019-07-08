Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı

Yalçınkaya idaresindeki otomobil, karşı şeritte seyir halinde bulunan Engin Can Demirtaş'ın kullandığı 06 NH 376 ile Ramazan Yıldız idaresindeki 06 BK 0112 plakalı otomobillere çarptıktan sonra Kürşat Çağrı Özsaray'ın kullandığı 06 GD 6677 plakalı araca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Kazada ağır yaralanan Kürşat Çağrı Özsaray, Gani Yalçınkaya ile Halime Yalçınkaya'nın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Ankara-Kırıkkale kara yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
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