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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı haberi güncellenecektir.