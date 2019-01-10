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Ankara Haberleri: Karla mücadelede 43 bin ton tuz kullanıldı

ANKARA HABERLERİ

Karla mücadelede 43 bin ton tuz kullanıldı

Murat YILMAZ
10.01.2019 - 09:57Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde 110 kar temizleme aracı ve 238 ekiple, ilçelerde 50 kar küreme aracı ve 50 ekiple yoğun bir karla mücadele çalışması yaptı.

Murat YILMAZ

Çevre ilçelerde ayrıca 50 greyder çalışmalarda görev yaptı. Fen Daire İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nden Ankara’nın 160 noktası takip edilirken kent merkezinde 30 bin, taşra ilçelerinde 13 bin ton tuz kullanıldı. Belediye yetkilileri, 32 bin ton tuz stoğu daha bulunduğunu kaydetti. Ankara’da karla mücadele çalışmasında 7 gün ve 24 saat esasına göre 800’er kişilik üç vardiya halinde toplamda 2 bin 400 personel görev yapıyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karla mücadelede 43 bin ton tuz kullanıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ocak 2019 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karla mücadelede 43 bin ton tuz kullanıldı haberi güncellenecektir.

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