Karla mücadelede 43 bin ton tuz kullanıldı

Çevre ilçelerde ayrıca 50 greyder çalışmalarda görev yaptı. Fen Daire İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nden Ankara’nın 160 noktası takip edilirken kent merkezinde 30 bin, taşra ilçelerinde 13 bin ton tuz kullanıldı. Belediye yetkilileri, 32 bin ton tuz stoğu daha bulunduğunu kaydetti. Ankara’da karla mücadele çalışmasında 7 gün ve 24 saat esasına göre 800’er kişilik üç vardiya halinde toplamda 2 bin 400 personel görev yapıyor.