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Ankara Haberleri: Karekodlu çek riski önleyecek

ANKARA HABERLERİ

Karekodlu çek riski önleyecek

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 09:34Son Güncelleme :

ATO Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Başkentli tüccarlara ‘karekodlu Çek’ sisteminin kullanımı ve faydalarını anlattı. ATO Başkanı Gürsel Baran da, “Karekodlu çek, ticaret hacminin artmasında hayati önem taşıyor” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) gerçekleştirdiği “Alacak Riski Yönetiminde Karekodlu Çek Sistemi ve Güncel Gelişmeler” konulu toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, çekin ticari hayattaki öneminden bahsederek, “Normalde nakit para gibi bir ödeme aracı olan çek, vadeli ekonomi için de tıpkı poliçe ve bono gibi kredi aracı olarak kullanılmaya başladı” dedi. Ödeme sorunları nedeniyle çekin itibar kaybettiğine dikkat çeken Baran, “Karekodlu Çek Raporu” sayesinde alacak risklerini yönetmenin kolaylaştığını anlattı. Baran, şunları söyledi:

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYCAK

“Karekodlu Çek sayesinde, çek keşidecisine ait çek ödeme performansını yansıtan bilgilere ulaşılabiliyor. Keşidecinin kaç adet çek kestiği, bunların ödenip ödenmediği, arkası yazılan çeklerinin olup olmadığı ve varsa da bu çeklerin sonradan ödenip ödenmediği gibi bilgiler işletmelerin finansal kararlarını somut bilgiler ışığında vermelerine yardımcı oluyor. 2017 yılında 785 milyar TL’nin üzerinde 20 milyon adet çek keşide edildi. 2018 yılı için tutarın 900 milyon TL olacağı tahmin ediliyor. Karekodlu Çek sistemi, ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam artışında hayati önem taşıyor.”

DOLANDIRICILIĞI ENGELLİYOR

KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz de toplantıda yaptığı konuşmada, çekin hem ödeme hem kredilendirme aracı olarak kullanıldığına dikkat çektiği konuşmasında, ABD’de bir çekin alacaklı, borçlu ve banka arasında birkaç günlük sürede dolaştığını Türkiye’de ise sadece piyasada kalma süresinin 9 ila 12 ay arası olduğunu söyledi. Akdeniz, “Borçları ödemenin yolu zamanında tahsil etmekten geçiyor. Yoksa sermaye erozyona uğrar. Borç verdiğimiz kişileri doğru seçmeliyiz” diye konuştu. Akdeniz, karekodlu çek ile ticari risk, sahtecilik ve dolandırıcılık riskinin engellendiğini söyledi. Akdeniz, ”Çek endeksine bakarak kişilerin ne derece güvenilir olduğu görülebilecek. Halen ödenmemiş çeki bulunan binlerce kişi var. Önünüze konulan çekin bu binler arasında olmadığına emin olmanız gerek. Eğer bunu görmeden çek alıyorsanız, otobanda emniyet kemeriniz olmadan 200 kilometre hızla gidiyorsunuz demektir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karekodlu çek riski önleyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2018 tarihinde saat 09 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karekodlu çek riski önleyecek haberi güncellenecektir.

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