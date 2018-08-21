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Ankara Haberleri: Karayılan: Borcunuzu internetten kontrol edin

ANKARA HABERLERİ

Karayılan: Borcunuzu internetten kontrol edin

Hürriyet Haber
21.08.2018 - 15:10Son Güncelleme :

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında vatandaşlara kamuya borcu olup olmadığını son kez kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Karayılan, “Atladığınız bir trafik cezası ya da başka bir ceza bildiriminiz olabilir. Eğer borcunuz çıkarsa, anında internetten başvuru yaparak yapılandırabilirsiniz” dedi. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede son günlere girildiğine işaret eden Karayılan, bu kapsamda kesinleşmiş vergi borçları ile dava safhasındaki borçlar için son başvuru tarihinin 27 Ağustos olduğunu anımsattı. 

İNDİRİM VE TAKSİT İMKÂNI

Düzenlemeyle borcunu yapılandıran mükelleflere indirim ve taksit imkanı tanındığını aktaran Karayılan, “Vatandaşlarımıza bu fırsatı muhakkak değerlendirmesini öneriyorum. 27 Ağustos son başvuru günüdür, son ödeme günü değildir. Peşin ve taksit ödemeleri 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek” diye konuştu. Karayılan, matrah artırımı için son günün ise 31 Ağustos olduğunu, matrah ve vergi arttırımı sonucu çıkan vergilerin de 12 ayda ve 6 eşit taksitte ödenebileceğini söyledi.

7 MİLYAR TL’LİK YAPILANDIRMA

Karayılan, Ankara Vergi Dairesi olarak düzenleme kapsamında 500 binin üzerinde başvuru aldıklarını da aktararak, şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar 7 milyar liralık yapılandırma yaptık. Ayrıca 30 binden fazla mükellefimiz de matrah artırımında bulundu. Son birkaç günde yaşanacak yoğunluktan etkilenilmemesi için mükelleflerimiz Kurban Bayramı tatili süresince internetten başvuru yapabilirler. Vatandaşlarımıza, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden kamuya bir borcu olup olmadığını son kez kontrol etmesini öneriyorum. Atladığınız bir trafik cezası, idari para cezası ya da başka bir ceza bildiriminiz olabilir ve haberiniz olmayabilir. Eğer borcunuz çıkarsa, hemen anında internetten başvuru yaparak yapılandırabilirsiniz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karayılan: Borcunuzu internetten kontrol edin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karayılan: Borcunuzu internetten kontrol edin haberi güncellenecektir.

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