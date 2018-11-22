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Ankara Haberleri: Karataş’ta inşaat başladı

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Karataş’ta inşaat başladı

Murat YILMAZ
22.11.2018 - 09:12Son Güncelleme :

Sokak hayvanları için dört ilçede dört barınak yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Karataş’ta ilk barınağın yapımına başladı.

Murat YILMAZ

İlçe belediyeleriyle ortak çalışma yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Tuna, “Vatandaşlarımız gelip hayvanları ziyaret edebilecekler hem de hayvan sahiplenebilecekler” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te en çok şikayet edilen konuların başında gelen sokak hayvanları ile ilgili harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Çankaya, Pursaklar, Mamak ve Sincan’da yaklaşık 100’er dönümlük dört hazine arazisini devralarak hayvan barınağı yapacak. Hayvan barınaklarından ilki Çankaya Karataş Mahallesi’nde inşa ediliyor. 88 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan hayvan barınağında yaklaşık 5 bin hayvan barınabilecek. Hayvan barınağı inşasında ilçe belediyeleri ile ortak çalıştıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna şunları söyledi:

İLKİ KARATAŞ’A İKİNCİSİ MAMAK’A

“Burada hayvan barınağından öte, hastanesi, rehabilitasyon merkezi gibi birçok ünitenin bulunduğu tesis inşa ediyoruz. Burada hem kediler hem de köpekler için büyük bir tesis olacak. Bunun çalışmaları başladı. İlk etapta Karataş bölgesindekini yapacağız. Bunu tamamladıktan sonra ise ikinci bölge olarak Mamak’a yapacağız.

HEM ZİYARET HEM SAHİPLENME

Burası Samsun Yolu kenarında ormanlık bir arazide. Buraların tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldık. Bir diğeri ise Sincan’dan Ayaş’a doğru giderken ormanlık bir arazide olacak. Pursaklar’da da yer bakıyoruz. Buralara vatandaşlarımız gelip hayvanları ziyaret edebilecekler hem de hayvan sahiplenebilecekler.

PET SHOPLARDA SATILMASI DOĞRU DEĞİL

Bu barınaklarda hayvanlar rahat bir şekilde yaşayacak. Ben pet shoplarda köpeklerin satılmasını doğru bulmuyorum. Bu vicdani de değil. Çocuklar hevesleniyor. Bir süre sonra sokağa bırakıyorlar. Biz sokağa bırakmamalarını, bu barınaklara getirmelerini istiyoruz. Bu projelerde bütün ilçe belediyelerimizle de ortak çalıştık.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karataş’ta inşaat başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Kasım 2018 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karataş’ta inşaat başladı haberi güncellenecektir.

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